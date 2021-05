Federica Panicucci, quanto guadagna la conduttrice di Mattino Cinque

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate dagli italiani. Da anni è al timone della conduzione del programma Mattino cinque. Oltre a essere nota per l’innato talento nell’intrattenere il pubblico, è anche apprezzata per la bellezza disarmante. Molti si sono chiesti quanto guadagna. Ecco la risposta.

Federica Panicucci, una brillante carriera

Federica Panicucci è una delle conduttrici di punta della Mediaset. Nata a Cecina il 27 ottobre 1967, è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana. I suoi esordi sono avvenuti nel mondo della moda e della pubblicità. Dopo una serie di lavori nel piccolo schermo, finalmente è stata al timone della conduzione nel 1993 del Festivalbar accanto a Fiorello e Amadeus. Nel 1996 ha affiancato Adriano Celentano nel programma Arrivano gli uomini. Poi con la Natalia Estrada e Lorena Forteza ha condotto lo show Jammin dedicato alla musica dal vivo tra il 1995 e il 1997. Nel 2006 ha lasciato definitivamente la Rai per firmare l’esclusiva per la Mediaset. Da qualche anno conduce Capodanno in diretta su Italia 1. Attualmente è ancora presente nelle case degli italiani nelle ore mattutine. Con il suo programma propone argomenti di vario tipo, come attualità e gossip. Sicuramente è una carriera degna di tutto rispetto. Molti si sono chiesti quanto guadagna. Ecco la risposta inaspettata.

Quanto guadagna la Panicucci?

La carriera della Panicucci è ricca di tante soddisfazioni. Bellezza e professionalità, un mix vincente che le ha permesso di ottenere un proprio spazio nel piccolo schermo. Non ne sbaglia mai una e il merito è del suo innato talento. Purtroppo non si sa a quanto ammonta il suo patrimonio. E’ un personaggio pubblico, ma tante cose sono ancora avvolte nel manto del mistero. Sicuramente avrà un guadagno da capogiro. Basta pensare che Maria De Filippi guadagna circa 10 milioni di euro in un anno. Essendo anche lei un personaggio di spicco della Mediaset, non sarà da meno.

Curiosità sulla bellissima conduttrice

La Panicucci è stata sposata con il dj Mario Fargetta e dalla loro unione sono nati Sofia e Mattia. Nel 2015 hanno deciso di separarsi dopo un legame durato vent’anni. L’anno successivo la Panicucci si è impegnata con Marco Bacini. Si tratta di un imprenditore milanese. Il suo marchio è Rude is cool e con la conduttrice ha lanciato il brand let’s Bubble. “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”, con queste parole ha descritto il suo amore per il compagno fin dal primo momento. Su Instagram dà consigli di bellezza alle proprie fan, da giovane aveva i capelli molto lunghi e vive nella capoluogo lombardo in una splendida casa.

