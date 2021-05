Grande Fratello Vip, Signorini fa fuori Elia e Pupo: i nomi bomba dei sostituti

Sono solo passati poco più di due mesi dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip e già arrivano le indiscrezioni sulla prossima stagione. Mediaset infatti è già al lavoro per regalare al pubblico di Canale 5 e agli affezionati del reality di Alfonso Signorini, nuove sorprendenti novità. Si comincia con gli opinionisti. Antonella Elia e Pupo ci saranno ancora?

In attesa delle conferme

Nuovi opinionisti cercasi per il Grande Fratello Vip. C’è molto fermento dietro le quinte del reality di Canala 5 e pare che il conduttore Alfonso Signorini, riconfermato nella prossima stagione, stia valutando un certo numero di candidati. Tra questi c’è una persona che il Grande Fratello l’ha pure fatto e tra l’altro proprio insieme ad Antonella Elia che invece, prossimamente non sarà più presente.

Due posti dunque lasciati vacanti da Pupo e Antonella Elia, due opinionisti simpaticissimi e che hanno sicuramente lasciato molto al pubblico della casa più spiata d’Italia. Eppure, secondo quanto riportato da Dagospia il loro percorso nel reality è finito. In realtà i rumors avevano già anticipato qualcosa e ormai non ci resta che attendere le conferme ufficiali.

Pupo non ci sarà a causa di nuovi impegni di lavoro

E’ stato lo stesso Pupo ad accennare qualcosa durante un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. Il cantante ha fatto sapere di non essere sicuro di presenziare nuovamente come opinionista nello studio dello show:

“A settembre ricomincerà il Grande Fratello Vip e già in molti, addetti ai lavori e gente comune, mi chiedono se io ci sarò ancora. Devo dire che mi piacerebbe molto e che l’esperienza professionale vissuta al fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria, sorprendente e arricchente, ma questa volta per me è più complicato. C’è di mezzo la mia prima passione, la musica. Nei prossimi mesi e per tutto il 2022 sarò impegnato nel recupero dei concerti annullati e in quelli nuovi che stanno cominciando ad arrivare”.

Elia “punita” per lo scontro con la De Grenet?

Rimane Antonella Elia. Perchè la showgirl non è stata riconfermata? Secondo alcune voci di corridoio nei palazzi di Cologno Monzese, la fidanzata di Pietro Delle Piane dovrà dire addio al suo ruolo di opinionista a causa di uno scontro troppo acceso con Samantha De Grenet. In quell’occasione l’Elia aveva sottolineato l’aumento di peso dell’ex modella ignorando, secondo sua stessa ammissione, che Samantha era ingrassata dopo il tumore. Alfonso Signorini successivamente si è dovuto scusare per non aver interrotto il confronto.

I nomi

Ancora quindi è tutto da vedere: chi saranno i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip? Sempre secondo Dagospia e secondo i rumors, c’è già un nome ed è quello di Adriana Volpe. L’ex gieffina, reduce dal flop con il suo programma su TV 8, sarebbe ad un passo dalla poltrona all’interno dello studio del reality. E al posto di Pupo? Attenzione! Potrebbe esserci Cristiano Malgioglio:

“Malgioglio potrebbe sostituire i due opinionisti? Sembra una voce abbastanza accreditata negli ambienti televisivi. I social, in queste ore, sono praticamente impazziti dopo la spifferata. Malgioglio, però, non risponde al telefono e non conferma nulla. Si tratterebbe, se l’indiscrezione fosse vera, di una vera bomba ad orologeria. Pronta a scoppiare” . Scrive l’edizione on line di Libero