Alfonso Signorini, il patrimonio è incalcolabile | Le cifre che fanno impallidire

Conduttore televisivo, giornalista, scrittore, opinionista, autore televisivo e direttore della rivista Chi: Alfonso Signorini è un infaticabile stacanovista il cui patrimonio pare ammonti a cifre inimmaginabili.

Classe 1963, Alfonso Signorini è stato un professore di italiano, latino e greco prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Direttore del noto settimanale Chi dal 2006, ha aggiunto due anni dopo all’elenco dei rotocalchi di cui si occupa anche il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. L’approdo in tv è stato nel 2002, quando Signorini ha iniziato a lavorare come opinionista nel Chiambretti c’è.

Da L’Isola dei famosi a Verissimo fino al Grande Fratello Vip dal 2008 al 2012, Alfonso Signorini ha rappresentato uno dei personaggi maggiormente presenti sul piccolo schermo tanto da diventare, nel 2020, conduttore della quarta e quinta edizione del reality show. Tv, radio, teatro continuano ad essere delle costanti nella vita di Signorini che, secondo indiscrezioni, guadagnerebbe cifre altissime per ogni tipo di impegno professionale. In tanti, dunque, si chiedono a quanto ammonti il suo patrimonio: proviamo a scoprirlo.

Alfonso Signorini, quanto guadagna?

Il cachet riconosciuto ad Alfonso Signorini per ogni impegno lavorativo resta del tutto sconosciuto, così come accade per i principali personaggi di spicco delle reti Rai e Mediaset.

Secondo indiscrezioni, tuttavia, solo per la conduzione della quinta edizione del Grande Fratello Vip – la più lunga nella storia del reality show – Signorini avrebbe guadagnato cifre da capogiro.

I ben informati, infatti, sostengono per che ogni diretta il conduttore abbia percepito un cachet pari a 40mila euro.

Considerato il fatto che le puntate del Grande Fratello Vip sono state ben 38, il guadagno di Alfonso Signorini potrebbe aver raggiunto una cifra esorbitante: ben un milione e 760 euro.

A questo, vanno ad aggiungersi tutti gli altri cachet che gli vengono riconosciuti per le singole ospitate e la retribuzione come direttore di Chi e Tv e Sorrisi e Canzoni.

Basta poco, dunque, per intuire che Alfonso Signorini conduca una vita più che agiata tra lavoro e quotidianità nell’appartamento extralusso che possiede al centro di Milano.

Alfonso Signorini, l’infanzia difficile prima del successo

Eppure, prima di arrivare al successo e alla ricchezza, Alfonso Signorini è stato un bambino – poi un ragazzo – umile.

Figlio di un impiegato e di una casalinga, viveva a Cormano, quartiere dormitorio a Milano Nord. “Ero un bambino con pochi amici – ha raccontato lui a Il Fatto Quotidiano – . Tanti libri, non perché mi attraessero ma per ripiego perché i miei compagni mi isolavano abbastanza. Mi rifugiavo in cantina a leggere, cose improbabili per la mia età”.

“Alle elementari la merenda con il panino che preparava la mamma era con la spalla perché il prosciutto crudo era per i ricchi e il cotto costava troppo. Sono stato anche un po’ bullizzato”, ha rivelato ancora lui che, durante l’adolescenza, preferiva trascorrere il tempo libero leggendo libri religiosi invece che con gli amici.

Poi sono arrivati l’insegnamento e l’incontro con il mondo dello spettacolo, fino al successo ottenuto nell’ultimo ventennio in tv, che lo hanno ripagato di tutti i sacrifici e gli stenti del passato.