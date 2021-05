Trono Over, Sabina svela la verità su Claudio: ecco perché si sono lasciati

Arriva la dichiarazione di Sabina Ricci sulla rottura con Claudio Cervoni. La dama del Trono Over di Uomini e Donne, rompe il silenzio, e racconta la sua verità sulla frequentazione con l’imprenditore romano.

L’annuncio della rottura

Claudio Cervoni e Sabina Ricci sono stati una delle coppie di Uomini e Donne del trono Over , tra quelle che hanno fatto sognare i telespettatori. Il loro coinvolgimento è stato palese fin da subito, tanto che alla fine i due hanno deciso di proseguire la conoscenza fuori dalle telecamere, anche per l’imminente assenza dagli studi di Claudio, a causa di sue urgenti questioni lavorative.

“L’ho lasciata io. Le ho chiesto di allontanarci per stare da solo e capire”. E’ così che poco tempo dopo Claudio, annunciava la rottura con Sabina. Una notizia inaspettata perchè la coppia fino a quel momento, aveva dato segnali di serenità e di sentimenti consolidati. Durante un’intervista rilasciata a Fralof il cavaliere ha specificato che la causa della crisi, è stata una forte incomprensione caratteriale.

“Ogni giorno sorgeva un problema diverso e ogni volta per me era una scocciatura” ha sottolineato lui, puntando il dito contro alcuni modi di fare di Sabina, che sarebbero stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Lei è andata fuori di testa, voleva salvare la nostra storia – ha raccontato – Ma doveva lasciarmi solo”.

Cosa ha svelato Sabina Ricci su Cluadio Cervoni

A distanza di tempo arriva la verità di Sabina Ricci. L’ex dama di Uomini e Donne, attraverso un’intervista rilasciata a PiùDonna, ha rotto il silenzio, raccontando la sua versione di fatti, senza andarci poi tanto cauta. Sabina rimanda al mittente le accuse, affilando bene la sua difesa, rivelando cose sconcertanti.

La bella 53enne fa sapere di essere stata contattata da una persona, che l’avrebbe messa in guardia da Claudio. All’inizio decide di non dare peso a certi pettegolezzi ma poi si rende conto che forse qualcosa di vero c’è. Ricorda infatti il momento in cui lei e Cervoni si sono allontanati durante il percorso nel programma.

“Probabilmente era proprio a causa di questa persona”, dichiara oggi Sabina. Mettendo a confronto le date, ha capito che questa donna faceva ancora parte della vita di Claudio. Ci sarebbe dunque una terza persona tra loro?

“Lui mi ha detto che c’era questa donna, ma che non era niente di serio e si erano visti poche volte. Poi mi ha detto che la nostra relazione è iniziata davvero quando si è seduto davanti a me la seconda volta.”

La Ricci ammette inoltre di aver parlato con questa donna e pare che Claudio sia stato contemporaneamente con entrambe. Ha ammesso tuttavia di aver avuto momenti di sconforto, soprattutto per la partenza di Claudio e ammette che il suo modo di fare, tanto contestato dall’ex cavaliere, è scaturito proprio dalla gelosia, scoppiata dopo aver saputo sulla storia che Claudio avrebbe vissuto con l’altra donna.