Romina Power senza veli: l’ex moglie di Albano come non l’avete mai vista, da censura

Romina Power è una delle cantanti e attrici più amate e apprezzate da pubblico italiano, proprio come l’ex marito Albano Carrisi. Di recente sta circolando sui social network uno scatto che la ritrae nel pieno della sua bellezza. Una fisicità straordinaria ed un corpo etereo. La regina del Ballo del Qua Qua si conferma, ancora una volta, molto attiva sulle piattaforme social. Scopriamo quindi il motivo di tanto entusiasmo tra gli utenti social.

Una donna di classe

“Essere donna è così affascinante… è un’avventura che richiede coraggio, una sfida che non annoia mai”. Questa frase di Oriana Fallaci è stata riportata nella didascalia della foto pubblicata alcuni giorni fa sul profilo Instagram di una fan club di Romina Power. La foto risale agli anni della sua giovinezza. Indossa un semplice costume questo è il colore giallo si sposa perfettamente con la sua carnagione baciata dal sole. Tutti concordano nel dire che la sua bellezza non ha paragoni. L’ex moglie del Leone di Cellino San Marco, infatti, è sempre stata apprezzata anche per la sua semplicità e per il suo stile raffinato e mai volgare. Proprio la sua bellezza giovanile, ancora una volta, ritorna in auge mettendo d’accordo tutti, più e meno giovani.

Una dea straordinaria

Nel giro di poco tempo ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è molto amata sia da grandi che da piccini. Romina Power ritorna con una foto in costume da bagno pubblicata da una pagina fan sui social network, in particolare su Instagram. La donna, senza ombra di dubbio, risulta molto osannata ancora oggi. Nonostante siano passati molti anno dallo scatto, la cantante riscuote sempre un successo entusiasmante.

Bella come il sole, sguardo innocente e un costume da bagno carino ma sexy, dimostra il suo fascino anche da ragazzina poco più che ventenne. La donna, infatti, ancora oggi riceve fiumi di commenti positivi e tantissimi like proprio come quelli pervenuti allo scatto pubblicato nella pagina a lei dedicata su Instagram. La Power, però, ogni volta che posta una foto sui social, riceve sempre grande affetto e stima. Ciò dimostra come il fascino, la bellezza, la raffinatezza e lo stile, non abbiano una scadenza biologica. Col passar del tempo, infatti, l’ex moglie di Albano ha anche abbracciato sempre di più un modus vivendi attento e meticoloso, soprattutto nei riguardi dell’ambiente.

Romina Power e la bellezza della natura

Nonostante Romina Power sia apprezzata come bellissima ed affascinante donna del mondo della musica e dello spettacolo, da molti anni è riconosciuta anche come una fiera ambientalista. La donna, infatti, non ha mai nascosto le sue lotte e le sue battaglie soprattutto nella sua terra d’adozione, la Puglia.

Ciò dimostra come il segreto del suo successo sia insito anche nel suo modo di fare oltre che alla sua bellezza e al suo grande talento che ha ereditato dai genitori.