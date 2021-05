Romina Power il doloroso lutto da superare: ricordo sempre vivo, la foto dal passato

Era un legame speciale quello che univa Romina Power a sua sorella Taryn, da poco scomparsa, ecco che il doloroso lutto si ripresenta con una foto del passato che la cantante pubblica su Instagram.

Come tutti i personaggi famosi, anche la cantante Romina Power utilizza il suo canale social di Instagram come una pagina pubblica in cui condivide estratti della sua vita privata, creando un rapporto più umano e diretto con i suoi fan. Sfogliando il profilo web della Power, oltre a diverse foto della natura, una delle passioni principali di Romina, ci sono anche molti scatti riferiti al suo passato con la sua famiglia.

Una delle protagoniste a cui Romina Power dedica spesso il suo pensiero e le sue dediche è sua sorella minore Taryn, venuta a mancare lo scorso 26 giugno 2020, all’età di 66 anni, a causa di una forma rara di leucemia contro la quale ha combattuto per anni.

L’episodio tragico ha diviso le due sorelle, figlie del grande attore hollywoodiano Tyrone Power e l’attrice Linda Christian, legate da un rapporto molto solido e speciale. Purtroppo Romina Power non ha potuto prender parte ai funerali della sorella, tenutisi in America e così non le ha potuto dare neanche l’ultimo saluto.

Romina Power e il doloroso lutto: la nostalgia con una foto del passato

Spesso il ricordo di Taryn, sorella minore di Romina, si affaccia nel cuore della Power che, esterna questo dolore incolmabile pubblicando le foto di un passato felice.

Accade di nuovo: Romina Power decide di condividere con i suoi tantissimi follower una foto che la ritrae in un momento di grande gioia, in occasione del matrimonio di sua figlia Cristel Carrisi. Romina si trova insieme a sua sorella Taryn e una loro cugina, Ariadna e in braccio, la Power, ha un bellissimo bambino, nipote di sua sorella.

Sorridono tutti felici e le due Power sono elegantissime, con abiti che riprende il loro stile gitano inconfondibile. Subito dopo la pubblicazione di questa foto, piovono commenti positivi da parte dei fan di Romina che definiscono la foto ‘meravigliosa’.

“Taryn, mi manchi ogni giorno di più”

I fan sono commossi e condividono con Romina Power il dolore per un’altra perdita importante nella sua vita. La sfera privata della bellissima e talentuosa Romina è costellata di sofferenze, in primis quella legata alla scomparsa di sua figlia Ylenia, un dolore mai sanato.

In quell’occasione tutti gli italiani hanno vissuto il dolore di mamma Romina che, da quel momento in poi, non è più riuscita a sanare la sua felicità. A quella sofferenza, adesso, si aggiunge anche la perdita di un’altra donna importante nella sua vita, sua sorella Tyron, alla quale Romina non smette di dedicare il suo pensiero.

LEGGI ANCHE : Romina Power nostalgia canaglia, l’ex di Albano si tuffa nel passato

LEGGI ANCHE : Romina Power spunta una foto del passato: ha ceduto al ritocchino?

“Taryn mi manchi ogni giorno di più” così scrive la Power, in calce ad una foto pubblicata su Instagram in cui sua sorella, giovane e bellissima, sorride saltando. Romina si interroga: “Come può un umano perdere un angelo?” esprimendo in questo modo tutta la sua impossibilità nel rassegnarsi.