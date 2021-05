Stefano Bettarini in ospedale la fidanzata operata | ecco come sta

Grande preoccupazione per Stefano Bettarini: la fidanzata Nicoletta Larini è in ospedale in seguito ad una operazione alle tonsille che ha dovuto eseguire per alcuni problemi di salute.

È da tempo che Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono allontanati dal piccolo schermo. Lui, tornato in grande stile durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha ricevuto un brutto colpo a causa dell’espulsione dal reality show per una frase bollata dagli autori come una ingiuria. Da quel momento, l’ex calciatore ha iniziato una vera e propria crociata contro Alfonso Signorini e la produzione del Gf Vip tanto che la questione, al momento, potrebbe essersi spostata nelle aule di un tribunale.

Dopo il triste episodio che l’ha visto coinvolto, quindi, Bettarini ha deciso di centellinare i suoi post o commenti social, limitandosi a pochi e oculati messaggi. Nelle ultime ore, però, l’ex marito di Simona Ventura ha voluto condividere una Instagram story dedicandola alla compagna, Nicoletta Larini, in ospedale a causa di una operazione (ben riuscita) alle tonsille.

Stefano Bettarini, il messaggio per la fidanzata in ospedale

Condividendo uno scatto in cui si mostrano felici e sorridenti, Stefano Bettarini ha scritto: “Torna presto”.

La Larini, infatti, è ricoverata presso l’ospedale Cisanello in seguito ad una operazione che è stata costretta ad affrontare per alcuni problemi di salute.

I protocolli messi in atto dai nosocomi in seguito alla pandemia, hanno impedito all’ex calciatore di poter stare accanto alla compagna ricoverata.

Nicoletta, tuttavia, potrebbe rimettersi presto ed uscire dall’ospedale per raggiungere Stefano e continuare la guarigione a casa.

Lei, intanto, ha voluto rassicurare i fan, preoccupati dopo l’ultimo post Instagram in cui si è mostrata sul letto d’ospedale intenta a raggiungere la sala operatoria.

“Grazie a tutti per i messaggi…Adesso devo iniziare la fase della guarigione – ha scritto la Larini – .Consapevole del male che avrebbe fatto, ma queste tonsille dovevano essere operate per tutta una serie di problemi che mi davano, compresa l’infezione nel sangue”.

Nicoletta Larini, perché è stata operata?

Il problema che ha costretto Nicoletta Larini al ricovero in ospedale e ad una operazione deriva dalle tonsille.

“Operazione di tonsillectomia andata bene…(qua stavo per andare in sala operatoria) – ha scritto la fidanzata di Bettarini a corredo dello scatto che la vede trasportata in sala – .Adesso sono ancora mezza sedata…Ci sentiamo presto”.

Come si apprende, la tonsillectomia prevede l’asportazione chirurgica delle tonsille palatine e si rende obbligatoria nel momento in cui queste sono “sono colpite da continue infezioni e infiammazioni, oppure da rare patologie”.

La ripresa di Nicoletta Larini, tuttavia, pare stia procedendo nel migliore dei modi e ben presto potrebbe tornare a casa tra le braccia di Stefano Bettarini.