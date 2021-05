Gabriele, chi è e che lavoro fa il nuovo cavaliere di Ida Platano: new entry al trono over

Ida Platano è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne di Maria de Filippi. Di recente ha accettato la conoscenza del nuovo arrivato. Si tratta dell’affascinante Gabriele Capri. Ecco alcune informazioni sul suo conto.

Lacrime di dispiacere

Quando Ida Platano è tornata nello studio, Riccardo Guarnieri era andato via con Roberta Di Padua. Pare che le cose tra loro non stiano andando bene per colpa del bel pugliese. In pratica avrebbe riferito alla redazione che Armando Incarnato l’ha chiamata per incontrarla, ma lei ha rifiutato. Quando l’ha detto a Riccardo, gli ha chiesto di non farne parola con nessuno. Lui non ha rispettato la sua volontà, di conseguenza ha ammesso ed è venuta meno la fiducia nei suoi confronti. Quando si è recato nello studio per raccontare la versione dei fatti, Riccardo ha avuto uno scontro verbale con Ida e quest’ultima ha versato lacrime per il dispiacere. Maria De Filippi le ha fatto notare Gabriele che stavo andando via, dato che non ha avuto una risposta positiva da Elisabetta. Sono usciti insieme, ma nella puntata di ieri, martedì 25 maggio, hanno deciso di interrompere la conoscenza. Nonostante sia da poco davanti alle telecamere, Gabriele ha scatenato la curiosità di tante telespettatrici. Ecco alcune informazioni sul suo conto.

Maria in versione Cupido

Gabriele si era proposto per Elisabetta, ma lei ha dichiarato di non essere predisposta perché innamorata di Luca Cenerelli. Di conseguenza la De Filippi ha cercato di fare da Cupido, però senza alcun buon esito. Il cavaliere ha 37 anni e nella vita fa il ristoratore e prepara il sushi. Ha raccontato di aver ricevuto varie delusioni in amore, ma desidera sempre avere una stabilità sentimentale.

Non a caso si è messo alla prova a Uomini e Donne con lo scopo di trovare l’anima gemella. Molte telespettatrici sono state stregate dal suo sguardo magnetico e dal suo sorriso. Si sta anche mostrando una persona predisposta all’ascolto e al confronto, ragion per cui sarà difficile per le presenti restare indifferenti al suo fascino. Ida gli concederà una possibilità? Lo scopriremo presto.

Gabriele Capri conquista Ida?

Molti speravano che potesse nascere qualcosa tra Ida Platano e Gabriele Capri, dal momento che i fan della donna vorrebbero vederla di nuovo sorridere accanto a un uomo.

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne ha detto che ha bisogno di attenzioni e di stare in contatto con colui che frequenta nell’arco della giornata. Il cavaliere si è scusato, ma ha detto che usa il cellulare tendenzialmente per il lavoro. Come se non bastasse ha confessato di non aver mai avuto una relazione a distanza, quindi la situazione potrebbe essergli sfuggita di mano. Avranno un ripensamento o prenderanno strade diverse prima del previsto? Ai posteri l’ardua sentenza.