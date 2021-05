Uomini e Donne colpo di scena: ritorno di fiamma dopo la tempesta, fan increduli

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono stati una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due, dopo aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine negli Studi Mediaset hanno deciso di uscire insieme e di viversi la storia d’amore lontano dai riflettori. L’idillio è però durato poco: sono scoppiati dopo qualche mese dalla scelta. Alla base dell’addio ci sarebbero state innumerevoli ed insormontabili incomprensioni caratteriali, crepe che li hanno allontanati in modo irreversibile. La fine della storia è stata contrassegnata da parole anche dure e i due non si sono lasciati pacificamente, tant’è che sui social il tronista ha bloccato l’ex fidanzata ovunque, in modo da non avere più contatti con lei. In questi giorni, però, c’è stato il colpo di scena.

La coppia di Uomini e Donne si rivede: pace in diretta Instagram

I due si sono incontrati per caso in un bar in compagnia di alcuni amici e l’imbarazzo ha lasciato spazio ai sorrisi. In una diretta Instagram l’ex tronista ha voluto immortalare il momento e condividerlo con tutti i suoi follower. Lui la inquadra e le chiede di salutare i fan, mentre divertito esclama: “Quanto sei felice di vedermi?”. Non sappiamo se tra i due sia ritornato il sereno a tutti gli effetti o è una cordialità di circostanza, però i seguaci già iniziano a sperare in un ritorno di fiamma.