Chiara Ferragni, quanto viene pagata per pubblicare post sui social: la cifra

Chiara Ferragni è una delle influencer più seguite e amate del momento. Contando solo sulle sue forze, è riuscita a scalare la vetta del successo al punto tale da incassare cifre da capogiro. Ecco quanto guadagna con i post che pubblica sui social.

Chiara Ferragni e il suo impero

Chiara Ferragni ha fondato un impero imprenditoriale digitale partendo da zero. Attualmente grazie a lei tante persone hanno un lavoro. Basta pensare all’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, la bellissima modella di punta di uno dei suoi negozi di abbigliamento del capoluogo lombardo. Secondo una graduatoria del 2020 stilata dalla Hopper Hq, l’agenzia di analisi social, la Ferragni occuperebbe il sessantacinquesimo posto. Una bella posizione dal momento che è la prima posizione occupata da un’italiana. Il suo profilo Instagram è seguito da più di 23 milioni di follower che lascialo like e commentano le sue foto. Non condivide solo la sua quotidianità, ma anche il suo lavoro. Tutti sanno che il suo brand Chiara Ferragni Collection ha un grande successo e ogni prodotto proposto va sempre a ruba. Tuttavia non mancano delle critiche per via dei prezzi non tanto accessibili. Un costume dal tema floreale, per esempio, che ha lanciato sul mercato di recente ha un costo che si aggira intorno ai 150 euro. Se qualcuno è rimasto stupito dal costo modesto, altri sostengono che si tratta pur sempre di un prezzo elevato per la maggior parte degli italiani. Molti si chiedono “Ma quanto guadagna Chiara Ferragni per ogni post che pubblica?”. Ecco la risposta alla domanda.

Quanto viene pagata per pubblicare post?

L’impero digitale fa riferimento a ben tre aziende: TBS Crew Srl, Sisterhood e Serendipity Srl. Chiara Ferragni possiede il 55% delle azioni dell’azienda TBS Crew Srl che gestisce il blog “The blonde salad”, ma cura anche l’immagine sul web delle sorelle minori: Francesca e Valentina. L’azienda avrebbe incassato nel 2019 450.000 euro. Della Sisterhood, invece, possiede il 99% e sempre nel 2019 ha chiuso i bilanci con 11.000.000 di euro. Infine possiede 32,5% della Serendipity Srl ed è questa che si occupa della sua collezione di capi d’abbigliamento, calzature e accessori. Si presume che nei prossimi quattro anni riesca a raggiungere la soglia di ben 15.000.0000 di euro. Invece quando pubblica un post guadagna circa 51.000 euro. È chiaro che ha un patrimonio da capogiro.

Una madre e moglie amorevole

Oltre a dedicarsi anima e corpo al suo lavoro, Chiara Ferragni è anche una madre e una moglie amorevole e molto presente. Con il marito Fedez sta vivendo la gioia dell’arrivo della piccola Vittoria. Spesso mostra la piccolina di casa e Leone ai follower che tendono sempre a commentare con tanti complimenti. Ormai la Ferragni è entrata nella vita di tutti noi. È impensabile navigare sui social e non trovare notizie o foto che riguardano la sua persona.

