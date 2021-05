Chiara Ferragni e la grave situazione spuntata: non può più parlare

Chiara Ferragni è una delle influenzer e imprenditrici digitali più affermate del momento. Da poco ha lanciato un nuovo costume della sua collezione e ha riscosso un enorme successo. Di recente ha fatto anche preoccupare i fan perché non è stata in grado di parlare. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Chiara Ferragni non può più parlare

Chiara Ferragni ha costruito un impero imprenditoriale contando solo sulle sue forze. È riuscita a partire dal basso per arrivare alla cima della montagna scalata con tanta dedizione e impegno. Da poco ha mostrato il costume della sua linea Ferragni Collection che ha fatto discutere per il prezzo: 150 euro. Se per alcuni il costo è sempre inaccessibile, altri invece sono rimasti a bocca aperta perché di solito ciò che lancia nel mercato costa il triplo. Fatto sta che non ne sbaglia mai una. Infatti è già andato a ruba. Ecco la descrizione rilasciata sul sito della collezione: “Costume da bagno incrociato con schiena scoperta. Stampa floreale. Made in Italy. La composizione è 80% poliammide e 20% elastan”. Di recente ha realizzato un video sul suo account di Tik tok mostrandosi in un modo del tutto diverso. Ecco in che modo. All’inizio ha fatto preoccupare coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi.

“Cosa fare?”

La bellissima Ferragni si è mostrata completamente afona. Non ha spiegato il motivo del suo silenzio. In effetti gli utenti social più attenti sanno che lei esordisce sempre con il suo iconico “Hy guys”. Nel video fa vedere che è in procinto di uscire, ma non ha pronunciato nessuna parola. Le labbra si sono leggermente mosse, ma non hanno emesso il minimo suono. Anche quando ha varcato la soglia della porta di casa ha salutato la famiglia senza emettere fiato. “Cosa fare?” si chiede per risolvere il problema. Non si è persa d’animo perché ha fatto ricorso alla tecnologia. Infatti ha digitato su Google translate ciò che avrebbe voluto riferire. Gli utenti social sanno che il sito trasforma in audio le parole e così Chiara ha risolto il problema momentaneamente. Tutti sperano che possa recuperare la sua voce al più presto. Del resto è sempre presente sul web, quindi in un certo senso ci si è abituati alla sua costante presenza tra video, storie e post.

Un video interrotto da Leone

Sempre su Tik tok Chiara Ferragni ha realizzato un altro video per mostrare un costume. Probabilmente si trovava nel salotto quando è stato fatto il video. A un certo punto il primogenito di casa è intervenuto: “Ma cosa fai mamma?”. Il simpatico siparietto è stato condiviso lo stesso e ha ottenuto tantissimi like. Fatto sta che tutti hanno concordano nel dire che la Ferragni ha un fisico invidiabile anche se ha avuto ben due gravidanze.

