Mogol da paroliere di Lucio Battisti alla “morte annunciata”: ecco che fine ha fatto

Mogol è uno dei parolieri più famosi del panorama musicale italiano. E’ inevitabile il suo accostamento al compianto Lucio Battisti, entrato a far parte del gruppo delle star musicali, anche grazie alle meravigliose canzoni scritte dallo scrittore milanese. Ma come sta oggi? Scopriamolo

Il sodalizio con l’indimenticato Lucio Battisti

Nato a Milano il 17 agosto del 1936, Giulio Rapetti, conosciuto da tutti come Mogol è l’autore di molte canzoni di successo di Lucio Battisti, con il quale iniziò una lunga collaborazione a partire dagli anni Sessanta. Il loro rapporto è nato quasi per un incontro causale, ma con il tempo è andato solidificandosi, in maniera duratura tra la fine del decennio e quello successivo.

Un sodalizio che ha dato frutti preziosi nel mondo della discografia, ma che alla fine arrivò al capolinea nel 1980. La decisione di porre una fine alla loro collaborazione pare sia stata dettata da questioni economiche. Gli artisti non riuscirono a trovare un accordo sulla distribuzione dei proventi ricavati dalle loro opere. Nonostante ciò Mogol ha sempre dichiarato che rapporto di amicizia con Battisti è perdurato, con reciproco rispetto fino al giorno della morte del cantante, sopraggiunta il 9 settembre 1998.

La morte annunciata su Wikipedia

Arrivato alla veneranda età di 85 anni, Mogol ha alle spalle una carriera di grande soddisfazioni e ormai è consacrato come l’uomo dei testi delle canzoni più belle di sempre. Purtroppo non sono mancati i problemi di salute che ultimamente l’hanno portato anche al centro di una bufala, per niente carina. Qualche mese fa si è arrivato persino a parlare della sua morte.

Forse non tutti sanno ma recentemente persino Wikipedia ha annunciato inaspettatamente la morte di Mogol, probabilmente con tutti gli scongiuri del caso da parte del diretto interessato. L’autore della falsa notizia, pubblicata all’ interno dell’enciclopedia libera del Web, è stato costretto a rettificare, dopo aver compreso il suo errore madornale.

La smentita del medico di Mogol

Mogol tuttavia recentemente aveva fatto sapere di soffrire di qualche malanno serio. Tant’è vero che alcune sue frasi avevano fatto pensare ad una sua morte imminente, ma per fortuna non è stato così. Il paroliere di Milano, tempo fa è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cuore. Gli sono stati inseriti infatti 4 bypass. Mogol senza volerlo ha mandato in confusione alcune testate, che hanno estrapolato da un discorso più ampio, le sue seguenti parole: “Ho sentito questi sei medici chirurghi che dicevano ‘purtroppo non possiamo farla la coronarografia perché gli stent non bastano, è troppo diffusa la malattia’ “.

Dopo questa dichiarazione, tutti rimasero in ansia, pensando che fosse quasi giunta l’ora dell’autore. Per la gioia di tutti i suoi fan e dei suoi conoscenti, qualche tempo dopo è arrivata la smentita del suo staff.

Sono infatti state riportate le parole del primario del policlinico di Roma. Lo specialista infatti ha chiarito la situazione sanitaria di Mogol: “Giulio Mogol aveva sviluppato i sintomi di una progressiva insufficienza coronarica, ma una diagnosi precoce ha permesso di pianificare una cura adeguata senza che la malattia arrecasse dei danni al cuore stesso”.