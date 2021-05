Chiara Ferragni e Fedez: avete visto dove vivono? | Un appartamento così nessuno se lo può permettere

Un attico da 10mila euro al mese nel cuore di CityLife: ecco dove vive la coppia più seguita sui social network.

Con più di 35 milioni di follower solo su Instagram, Fedez e Chiara Ferragni sono in assoluto la coppia più seguita sui social network. Non solo la loro carriera, ma anche la vita quotidiana in famiglia è documentata dalle innumerevoli stories e post pubblicati ogni giorno e commentati da migliaia di fan che ammirano il loro stile di vita. Tra le cose che più hanno incuriosito gli utenti del web, oltre alla famosa nanny Rosalba, c’è sicuramente la casa in cui vivono Fedez, Chiara, Leo e la piccola Vittoria.

L’attico dei Ferragnez in zona CityLife

L’attuale nido d’amore della famiglia Ferragnez è un superattico delle case disegnate dall’architetta iraniana Zaha Hadid, le “navi da crociera” bianche e marroni nel lato est di CityLife. Si tratta di appartamenti di lusso e dal design moderno, dotati di ogni comfort. Chiaramente tutto questo ha un prezzo: le case più piccole e ai piani più bassi hanno un costo di circa 3500 euro al mese, mentre La casa di Fedez e Chiara è una delle più costose con un prezzo di circa 10mila euro mensili. Il valore di acquisto si aggira intorno ai 2 milioni di euro. In precedenza, Fedez aveva un appartamento dall’altra parte della zona, nelle case disegnate da David Libeskind.

La vista su Milano

Il rapper e l’influencer vivono quindi nel nuovo quartiere dei vip e della Milano ricca, dotata di ampi spazi verdi e punti dedicati allo shopping. L’attico in cui abita la coppia più famosa del web si compone di due piani e comprende una grande terrazza con vasca idromassaggio. La vista è mozzafiato: dalla loro casa si vede tutta la città e il parco sottostante. Un luogo perfetto per godersi dei momenti incredibilmente romantici ma anche per trascorrere bei momenti in famiglia, come sono soliti fare le due celebrity.

L’interno della casa

L’attico di Fedez e Chiara Ferragni ha una superficie di oltre 350 metri quadri e dispone di grandi finestre da cui entra tantissima luce naturale. La casa, divisa in due piani, comprende il grande salotto che compare spesso nelle storie della coppia, la cucina, la camera degli ospiti, la palestra e la cabina armadio di Fedez con la sua scarpiera da 20 mila euro. A queste stanze si aggiunge la camera matrimoniale della coppia, lo spazio dedicato a Leone e infine la zona che più incuriosisce i fan: la cabina armadio di Chiara Ferragni. Qui non manca davvero niente: dal corner per il make-up a quello delle borse, divise rigorosamente per marchio, fino al guardaroba vero e proprio e alle innumerevoli scarpe di ogni colore e per ogni occasione.

Lo stile dell’attico

Nella casa dove vive al momento la famiglia, prevale un arredamento sobrio e glam arricchito da pezzi di design unici. Sicuramente ad emergere è il gusto sofisticato di Chiara Ferragni, per la quale la moda è il pane quotidiano, soprattutto in virtù del suo recente ingresso in Tod’s.