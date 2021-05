Nella prossima puntata che andrà in onda, mercoledì 26 maggio 2021, di Una Vita ci sarà una rivelazione sconvolgente: Bellita scopre la verità. Di cosa si tratta?

La soap opera spagnola di Una Vita, ideata da Aurora Guerra, appassiona tantissimo il pubblico italiano: tutto ruota intorno alle vicende private delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del diciannovesimo secolo.

Ormai è un appuntamento giornaliero che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 14:10 mentre la domenica, Una Vita viene trasmesso alle ore 14:20 e il sabato fino alle ore 16 con una doppia puntata.

Le trame della soap sono sempre più intricate e avvincenti, ecco perché i telespettatori aspettano con ansia le anticipazioni delle varie puntate. Ecco di seguito lo spoiler della puntata di mercoledì del 26 maggio 2021. Ci sarà una sconvolgente verità che salirà a galla, provocando un vero trauma emotivo per una protagonista della soap opera spagnola.

Una Vita: Bellita scopre la verità, di cosa si tratta?

Il commissario Mendez continua ad indagare sulla morte di Ursula mentre Marcia, insieme a Felipe, si reca a casa dell’avvocato ma questa volta a scoprire qualcosa di sconvolgente è Bellita.

Così domani, nella puntata 1175, ci sarà la continuazione di quanto accaduto oggi: vedremo come Liberto farà di tutto per evitare che Rosina possa vedere i quadri di Maite prima dell’inaugurazione della galleria. Intanto Cinta riceve recensioni molto positive sui giornali.

Ma a movimentare la puntata ci saranno: Mendez che riferisce a Jose’ che Margarita e Alfonso Carchano sono stati arrestati entrambi mentre la donna ha confessato il tentativo di avvelenamento e la coppia e’ in attesa della sentenza. A questo punto, però, è Bellita a scoprire la verità perché si troverà a sentire, inaspettatamente la conversazione: sente la voce del commissario dalla sua camera e chiede spiegazioni al marito Jose’.

Bellita vuole la verità e mette alle strette il marito per sapere di cosa lui e il commissario stavano parlando.

Bellita si sente male: perché?

Messo alle strette dalla curiosità della moglie, Josè si vede costretto a raccontare tutta la verità a Bellita che, di fronte a quanto confessato dal marito, si sente male a causa del forte choc emotivo.

Intanto l’attenzione delle prossime puntate si sposterà anche verso la gelosa provata da Maite che è infastidito nel vedere Camino e Ildefonso ridere e scherzare insieme. Maite non riesce a mascherare questo suo sentimento e così deve confessare alla sua amata di provare molto astio per l’altro giovane pretendente.

Intanto un nuovo colpo di scena e alle porte: accade che Servante, dopo aver speso una fortuna per far stampare pregiati biglietti da visita col nuovo cognome, scopre per puro caso qual è il suo vero cognome, ovvero Gallo e addirittura viene a galla che appartiene ad una famiglia dalle origini nobili.