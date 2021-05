Spoilerata la puntata di Beautiful che andrà in onda domani, mercoledì 26 maggio 2021: al centro di una rivelazione sconvolgente ci sarà Steffy che decide di confessare tutto ad Hope, avvisandola del piano di Thomas.

La soap americana di Beautiful entra nelle case degli italiani da anni, ormai. E’ un appuntamento fisso, tutti i giorni, su canale 5 dalle ore 13.40 con le sue trame familiari intricate e avvincenti e stando sempre sulla cresta dell’onda.

Questa settimana, le puntate che sono state spoilerate, offriranno ai telespettatori tante ricche novità e curiosità, con situazioni davvero molto movimentate. Messe un po’ da parte le vicende dei personaggi ‘over’, in questi episodi viene dato ampio spazio soprattutto ai più giovani che hanno ben raccolto il testimone dei loro genitori, mettendo in scena situazioni molto complesse.

Nella puntata di domani, 26 maggio 2021, la bellissima Steffy decide di prendere coraggio e svelare a Hope il piano perverso che Thomas sta mettendo in atto, usando lei, la stessa Hope e Liam come tasselli di questa trappola. Di cosa si tratta nello specifico? Vediamo insieme le anticipazioni della prossima puntata.

Beautiful: qual è la trappola di Thomas?

Nella precedente puntata abbiamo visto come Hope abbia cercato in tutti i modi di convincere Thomas a non sposare Zoe, o per lo meno a temporeggiare un po’ prima di arrivare all’altare ma a quanto pare, il determinato Forrester junior, non ha nessuna intenzione di ripensarci anzi, sempre più preso dai preparativi nuziali, destabilizza Hope, annunciando la data del matrimonio.

Intanto Hope è sempre nel cuore di Liam che, seppur conteso tra Kelly e Beth, ha sempre un velo di tristezza negli occhi.

Cosa accadrà nella puntata di mercoledì, 26 maggio 2021? Liam e Steffy, a quanto pare, hanno scoperto qual è la trappola di Thomas e decidono di aprire gli occhi alla povera Hope, rivelandole la verità.

Thomas non ama Zoe ma vuole incastrare Hope

La povera Hope è vittima di un piano diabolico messo in atto da Thomas e, a prendere coraggio e rivelare tutto alla giovane donna, sarà proprio la sorella del Forrester, Steffy. Il bacio che Steffy e Liam si sono scambiati è stata solo una situazione forzata e organizzata da Thomas stesso, all’insaputa di tutti. Finalmente sia Steffy che Liam hanno scoperto la trappola che Thomas sta mettendo in atto.

Il giovane intende spingere il figlio Douglas a supplicare Hope di sposare suo padre prima che vengano celebrate le nozze con Zoe.

E’ per questo che Liam decide di correre da Hope ed avvisarla, aprendole gli occhi su tutta questa vicenda, e facendole capire che il fratello di Steffy non prova assolutamente nessun sentimento per Zoe ma sta solo tentando di incastrare l’ingenua Hope.

Al contempo anche Carter corre da Zoe e, al pari di Liam, tenta di mettere in guardia la promessa sposa sui veri sentimenti di Thomas. Salteranno le nozze tra Thomas e Zoe?