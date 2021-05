Mercedesz Henger, prova costume bollente: si vede tutto

Mercedesz Henger è la figlia dell’attrice Eva Henger ed è molto attiva sui social. Non a caso di recente ha pubblicato uno scatto che ha deliziato gli occhi dei follower. Ecco il motivo di tanto entusiasmo.

Il successo della Henger

Mercedesz Henger ha dato modo agli italiani di farsi conoscere con la sua partecipazione a un’edizione dell’Isola dei Famosi quando al timone della conduzione c’era Alessia Marcuzzi. Sicuramente i telespettatori ricorderanno le prove che affrontava con tanta tenacia e determinazione. Ha dato del filo da torcere a Simona Ventura, anche lei naufraga di quell’edizione. Grazie a questa esperienza ha avuto modo di conoscere l’attore de Il Segreto Jonas Berami. Purtroppo una volta spente le telecamere i due hanno preso strade diverse e adesso la ragazza è felicemente fidanzata con un ex tronista di Uomini e Donne. Si tratta di Lucas Peracchi, il quale ha vissuto momenti altalenanti con la suocera. Per questo motivo si sono recati spesso nello studio di Barbara D’Urso per affrontare l’argomento. Con il passar del tempo la figlia di Eva ha acquistato un fascino tale da far girare la testa agli utenti social. Un recente scatto, per esempio, conferma il tutto. Scopriamo la foto incriminata.

Boom di like

Lo scatto risale a più di un giorno fa e ha subito ottenuto più di 37.000 like. Questo dimostra che è Mercedesz Henger è molto seguita. “Questo selfie non è stato fatto con l’intento di diventare un post…ma questo costume è talmente bello che quasi quasi…lo pubblico”. Ecco cosa è stato riportato nella didascalia. La ragazza si mostra con un costume molto bello, color lilla. Questo colore si sposa perfettamente con la carnagione e la chioma bionda.

Lo sguardo e le labbra carnose non sono passate in secondo piano. Il selfie è stato scattato a Golfo Aranci, una rinomata località all’estremità nord-orientale della Sardegna, a pochi chilometri da Olbia. Non sono mancati i commenti negativi, ma la ragazza sa che deve ignorare perché la popolarità ha anche quest’altro volto della medaglia.

Mercedesz Henger e la relazione con Lucas

Di recente Mercedesz ha parlato di un periodo difficile che sta vivendo con il fidanzato Lucas, con il quale ha una relazione dal 2018. Ha detto che non c’è una motivazione valida, semplicemente non vanno più d’accordo. In una puntata di Pomeriggio 5 ha fatto questa dichiarazione: “Di recente stiamo litigando un sacco. Credo anche per questa quarantena, non è facile per le coppie, soprattutto se siamo due teste calde. Ci siamo presi una piccola pausa e sono andata a stare da mio zio. Siamo tornati insieme e ora sono tornata a casa con lui”.

Così dicendo ha messo a tacere le voci che parlavano di una rottura definitiva. In realtà stanno cercando di riacquistare l’equilibrio perso nel corso degli ultimi mesi. Riusciranno a vivere nuovamente felici e contenti? Ai posteri l’ardua sentenza.