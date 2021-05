Beautiful spoiler americani: l’attrice fuori dal cast, brutto colpo per i fan

Beautiful è indubbiamente una delle soap opera più seguite e amate in Italia. Ma per gli appassionati, secondo le anticipazioni americane, potrebbero esserci brutte notizie.

Trasmessa per la prima volta in Italia nel 1990, ancora oggi continua a conquistare milioni di telespettatori grazie alle appassionanti trame caratterizzate da misteri e coinvolgenti intrighi amorosi. Nel corso di 34 stagioni il pubblico non ha potuto fare a meno di affezionarsi ai protagonisti della soap opera diventati delle vere e proprie celebrità.

Cambiamenti nel cast

Ovviamente nel corso di tutti questi anni alcuni personaggi sono scomparsi lasciando il posto a volti nuovi, creando continui cambiamenti nel cast di Beautiful e rendendo la soap opera molto dinamica. Tra i protagonisti che nelle ultime stagioni hanno perso rilevanza anche alcuni nomi storici come quello di Ridge e Brooke Forrester, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento di mettersi da parte per un altro nome della serie. In particolare secondo quanto riportato dalle anticipazioni americane si tratterebbe di Donna Logan interpretata da Jennifer Gareis, parte del cast fisso di Beautiful da quasi 20 anni.

Il sospetto dei fan

Ancora non ci sono certezze al riguardo ma i fan americani sospettano che a breve avverrà questo cambiamento nella soap opera. Nello specifico gli indizi arrivano dai titoli di coda delle ultime puntate andate in onda negli Stati Uniti, in cui il nome di Jennifer Gareis non appare più tra quelli del cast fisso. Chiaramente potrebbe trattarsi di una semplice scelta dovuta al fatto che il personaggio della donna nelle ultime stagioni è apparso molto meno, oppure come sospettano alcuni telespettatori, potrebbe essere arrivato il momento per Donna di lasciare la serie.

La reazione dei fan

Nel caso si realizzasse questa seconda ipotesi per i fan di Beautiful sarebbe un duro colpo, essendo Donna uno dei personaggi più apprezzati della soap opera, oltre ad essere una vera e propria celebrità. In ogni caso il pubblico italiano dovrà ancora aspettare per questo cambiamento e potrà godersi ancora per un po’ la presenza di Jennifer nel cast della serie.