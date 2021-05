Giovanna Civitillo, foto a tradimento: lo scatto con lato B in primo piano, curve perfette

Molti la ricordano come la ballerina della “Scossa” a L’Eredità, oggi Giovanna Civitillo è per tutti, la bellissima moglie di Amadeus. Uno scatto pubblicato poco tempo fa sui social, mette in mostra le sue curve mozzafiato e riceve una miriade di cuoricini.

I successi di Giovanna Civitillo

Amadeus e Giovanna Civitillo, sono una delle coppie dello spettacolo, più amate dal pubblico. Nel 2009 è nato il loro figlio Josè Alberto, lo stesso anno in cui hanno detto il fatidico Si, 10 anni prima di suggellare la loro unione anche in Chiesa, nel 2019.

Nata a Vico Equense, 9 settembre 1977, Giovanna Civitillo, oltre che una showgirl italiana, è soprattutto una ballerina. E’ infatti la danza la sua passione più grande, che l’accompagna fin dalla tenera età. Inizia nel 1986 gli studi di danza classica e moderna a San Gennaro Vesuviano, presso l’Accademia Arte e Spettacolo “Spazio Danza” diretta da Rosa Varriale e Francesco Imperatore.

Nel 1994, nel ruolo di Teresina nel balletto di “Napoli” di August Bournonville, si diploma presso il Teatro Bellini di Napoli. Nel corso degli anni, dedicati allo studio, partecipa a vari concorsi di danza nazionali e internazionali, ricevendo molte soddisfazioni e vincendo diversi premi, come per esempio quello come solista al concorso di Genzano di Roma (terzo premio). E’ finalista inoltre a Rieti nella Settimana Internazionale della Danza. Nel 1996 inizia il suo percorso in televisione, sia sui canali Rai sia Mediaset

Un marito geloso

Galeotto fu proprio il programma de L’ Eredità, dove nel 2003, Giovanna Civitillo incontra il suo futuro marito, il conduttore Amadeus. Il resto è storia. Un amore a prima vista, un colpo di fulmine che non ha lasciato scampo. Ancora oggi dopo oltre 10 anni di matrimonio, Amadeus continua ad essere molto geloso della sua splendida moglie.

La gelosia del conduttore di Rai 1 è stata oggetto anche di uno scherzetto niente male, ideato da Le Iene di Italia 1 qualche tempo fa. Giovanna Civitillo, complice dei “cattivelli” di Mediaset, ha tirato un tranello simpatico al marito. In quell’occasione Amadeus, ha riconfermato la sua “pazza gelosia” e la sua forza nel difendere il suo matrimonio.

Lo scatto bollente della moglie di Amadeus

Come si fa del resto a non essere gelosi di una moglie così bella? Tempo fa Giovanna Civitello ha condiviso uno scatto sul profilo Instagram, che condivide proprio come Amadeus ( giovanna_e_amadeus) con all’attivo ben 421mila follower, in cui appare molto sensuale. La ballerina infatti si presenta sdraiata in piscina, a pancia in giù, con il lato b in bella mostra.

“Relax #fotoatradimento #amaegio #nonstodormendostósoloriposandogliocchi” E’ la didascalia del post che ha fatto in breve tempo ha fatto incetta di like.

Una coppia unita

A distanza di tempo, dal loro primo incontro, Amadeus e Giovanna Civitello sono una coppia super affiatata. L’ex presentatore del Festival di Sanremo si dimostra un marito affettuoso e premuroso tanto che, in una recente intervista ha dichiarato di telefonare alla moglie anche 4 volte al giorno.

I due hanno lavorato di nuovo insieme, recentemente al teatro Ariston. La loro intesa rimane viva e ardente ancora oggi, come ai tempi della scossa, lo stacchetto de L’Eredità, che ha reso celebre la bella Giovanna.