Qui giovanissima, oggi una delle donne più eleganti della Rai: la riconoscete?

E’ uno dei personaggi più amati della televisione italiana: prima bambina prodigio, poi soubrette, donna imitatrice (la prima!), cantante, conduttrice, attrice e anche ballerina. Tra le dive della televisione italiana è quella più “americana”, anche se è romana di Roma. Il talento di Loretta Goggi è unico, perchè nell’arco della sua lunga carriera, ha saputo fare di tutto, in maniera impeccabile.

La prima in tutto

Chi non consce Loretta Goggi? Una vera Star della televisione italiana. E’ diventata la protagonista del piccolo schermo fin dagli anni 60, iniziando un primato che poche, o forse nessuna delle sue colleghe, ha l’onore di avere. Loretta Goggi infatti è stata la prima in molte cose all’interno dello spettacolo del Bel Paese. La prima donna imitatrice, la prima donna a condurre il Festival di Sanremo (era il 1986), la prima donna a condurre un Quiz ( Loretta Goggi in quiz)

Da poco Loretta Goggi ha compiuto 70 anni, una delle attrice più amate d’Italia. La foto in copertina la ritrae con qualche anno di meno, quando era all’apice del suo successo.

I successi di Loretta Goggi

Loretta Goggi ha intrapreso la strada dello spettacolo a soli 15 anni, diventando una stella dello sceneggiato televisivo, oltre che un’affermata doppiatrice. Famosa è la sua voce, prestata al celebre uccellino Titti, costantemente inseguito da gatto Silvestro ( doppiato a sua volta da Gigi Proietti): “Mi è sembrato di vedere un gatto”

La bambina con il cerchietto e i calzettoni ne ha fatta di strada! Tantissimi i successi televisivi, nei film e negli show seguitissimi della televisione degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. “Cosa ti piacerebbe fare in futuro?” le chiedeva Gabriella Carlucci ad una Loretta 38enne, ai Telegatti del 1988, dove presenziò come vincitrice della storica statuetta, in qualità di Personaggio femminile dell’anno.

Lei: “Io credo che la mia carta vi gente sia stata quella di fare sempre tutto. Ho impiegato uno’ più di tempo rispetto ai miei colleghi che hanno avuto la possibilità di esplodere più velocemente perché seguivano una strada precisa. Sono contenta che a darmi questo Telegatto sia stato uno sportivo – il pugile Marvin Hagler, ndr. – perché mi sento vicino agli atleti. Io sono una che non ha mai vinto per knock out, ho sempre vinto ai punti. Sono una che ha una tenuta costante. Sono una mezzofondista, insomma.

Maledetta Primavera

Oltre che a essere un’attrice e una conduttrice, Loretta Goggi, come sappiamo bene, è anche una cantante. Sono tanti i suoi brani rivelatisi grandi successi, sia in casa che all’estero. Come non citare “Maledetta Primavera”?

Il brano è conosciuto in gran parte del mondo e nel 2018 ha ricevuto il disco d’oro d’annata per il superamento di oltre due milioni e trecentomila copie vendute in quarant’anni.

Abbiamo visto recentemente Loretta Goggi nel varietà di Rai 1, Top Dieci, dove ha riso molto per una risposta di Christian De Sica, sulle “cattive abitudini del maschio”. Ma presto probabilmente la rivedremo a Mediaset. Pare infatti che l’azienda del biscione per la prossima stagione televisiva, voglia investire molto sulla fiction. Tra i nomi di spicco, oltre a Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, c’è quello proprio di “Lorettona” nazionale.