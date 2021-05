Maurizio Costanzo, chi è la figlia Camilla: lavora nel mondo dello spettacolo

Camilla Costanzo: un talento nascosto che vive lontano dalle luci dello spettacolo e fiorisce con le sue sole forze.

Scrittrice, sceneggiatrice, attrice: parliamo di Camilla Costanzo, figlia del noto conduttore televisivo Maurizio Costanzo. Nata dal secondo matrimonio del giornalista con Flaminia Morandi, preceduto da quello con la fotoreporter Lori Sammartino e seguito da quelli con la conduttrice Marta Flavi e, infine, Maria De FIlippi, Camilla Costanzo è sempre stata attenta a tenersi lontana dai riflettori, tanto da non essere presente neanche sui social network.

Gli esordi come attrice

Pur essendo un volto poco noto al grande pubblico, in realtà Camilla Costanzo, classe 1973, di carriera ne ha fatta. Ha iniziato cimentandosi come attrice e recitando in alcune pellicole dirette dal fratello regista Saverio Costanzo, premiato nel 2005 con il Nastro d’argento e il David di Donatello come miglior regista emergente. Dopo altre esperienza nel mondo del cinema, Camilla Costanzo ha poi deciso di cambiare strada e dedicarsi alla scrittura.

Dal cinema alla scrittura

La passione della scrittura non è sopraggiunta all’improvviso, ma le è stata trasmessa dal padre quando era bambina. Questa si è poi rivelata essere la sua vera vocazione, che l’ha portata a scrivere nel 2009 “Ero cosa loro. L’amore di una madre può sconfiggere la mafia” insieme a Giusy Vitale, protagonista della storia realmente accaduta. Nel 2015 ha invece pubblicato “Una bellissima notte senza luna”, romanzo incentrato sulla vita di coppia.

Una vita riservata

Camilla Costanzo lavora anche in Rai come autrice, ma nonostante il suo talento ha sempre preferito condurre una vita riservata, cercando di costruirsi la sua carriera con le proprie forze piuttosto che sotto il nome del padre. Tant’è che non si è mai nemmeno vantata dei successi raggiunti, come gli importanti premi vinti con il film “Private”: il Pardo d’oro e il premio della giuria ecumenica del Festival di Locarno.

L’amore per la famiglia

Proprio per la sua tendenza a non rendere noti i particolari della sua vita e della sua carriera, su Camilla Costanzo si hanno pochi altri dettagli. Si sa che è sposata, ha due figli e cerca di conciliare come meglio può le attività lavorative all’impegno come mamma. Un ruolo che sembra ricoprire con una certa facilità, come ha sottolineato il padre Maurizio Costanzo. La sua sensibilità e la sua premura la rendono una persona amorevole e attenta, non soltanto nei confronti dei figli.

Una felice famiglia allargata

Il noto giornalista, infatti, in una vecchia intervista ha raccontato che Camilla, insieme a tutti gli altri figli (Saverio e Gabriele, adottato insieme a Maria De Filippi), sono molto attenti alla sua salute. “Cosa posso dire di loro – ha detto – mi stanno sempre vicino, anche quando ho la febbre corrono ogni volta a vedere come sto”. Insomma, in casa Costanzo sembra regnare un clima di amore e serenità, indispensabile in una famiglia allargata come quella del giornalista, che si è sposato ben quattro volte e adesso è nonno di altrettanti quattro nipoti.