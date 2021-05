Il Paradiso delle Signore 6 si farà? Arriva l’ufficialità, il destino della soap

Il Paradiso delle Signore da anni sta riscuotendo un enorme successo sulla Rai. Il merito è del formidabile cast che riesce sempre a stupire il pubblico. Molti si chiedono se andrà in onda la sesta stagione della soap opera italiana. Ecco come stanno le cose.

Il Paradiso delle Signore 6 si farà?

Di recente l’attore Alessandro Tersigni ha rilasciato un’intervista a DiPiùTV e ha colto l’occasione per parlare del suo personaggio Vittorio, ovvero il proprietario del negozio. Ha appassionato i telespettatori con le sue forti ambizioni e con la sua relazione con Marta. Sono convolati a nozze, ma non possono avere i figli e questo ha determinato un loro allontanamento. Entrambi sono stati infedeli: lei con Dante mentre lui con Beatrice. Tuttavia Marta è tornata da lui dopo aver saputo di un incidente. A breve terminerà la quinta stagione, però non si sa ancora se la donna accetterà una proposta di lavoro che la farà volare via dall’Italia. “Sei un uomo tradisce si dice che lo faccia per attrazione fisica, se invece lo fa una donna vuol dire che l’amore finisce”, con queste parole l’attore ha voluto fare intendere che potrebbe esserci un colpo di scena per la coppia più amata della soap opera. Ma ci sarà un proseguo? Ecco degli indizi lasciati sul web e ulteriori dichiarazioni fatte da Tersigni.

Una Instagram story sospetta

Per il momento non è arrivata alcuna conferma né da parte degli altri vertici della Rai né dai produttori della soap opera. Fatto sta che gli ascolti non deludono mai. Infatti il record di ascolti più alto è stato riscontrato martedì 16 febbraio 2021 con 2.230.000 telespettatori pari al 17,6% di share. A seguire venerdì 23 aprile 2021 si è sfiorato di nuovo il 20%. In occasione di questo traguardo Emanuel Caserio, colui che presta il volto a Salvatore, ha gioito sui social e ha menzionato l’ipotesi di una prossima stagione. Anche se non c’è un comunicato ufficiale, i fan sperano che questo indizio possa essere di buon auspicio.

“Vittorio ci sarà anche l’anno prossimo, questo è sicuro”

Anche Alessandro Tersigni, in un’altra intervista, ha parlato di un ritorno di Vittorio Conti: “Ci facciamo un altro anno e poi vediamo. Ogni anno vediamo cosa succede, valutiamo anche il resoconto del pubblico e degli ascolti. Vittorio ci sarà anche l’anno prossimo, questo è sicuro”. Non stanno circolando ancora voci ufficiali, ma pare che le registrazioni avranno inizio a breve. Nel frattempo il pubblico assisterà alle vicende dell’ultima settimana: Marta non sa se cambiare vita o restare, Rocco diventerà un ciclista professionista e Maria non gli dirà di trasferirsi in Calabria (richiesta fatta dal padre per approvare le loro nozze) e Cosimo cercherà di convincere Gabriella ad accettare una proposta di lavoro.

