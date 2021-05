Don Matteo, protagonista scopre in modo insolito di non essere stata confermata: la sua reazione

Nel 2022 tornerà nel piccolo schermo l’attore Terence Hill nella tredicesima stagione di Don Matteo, telefilm che da anni riscuote un enorme successo. Nelle ultime ore sta circolando una notizia che riguarda un membro del cast. È quasi certo che non si presenterà più sul set. Ecco di chi si tratta e che reazione ha avuto.

Protagonista di Don Matteo non confermata

La tredicesima stagione di Don Matteo andrà in onda l’anno prossimo. In passato giravano voci che parlavano di una chiusura, ma le cose sono andate diversamente. A dare la lieta notizia ci ha pensato Eleonora Andreatta, direttrice di Rai fiction. Ha confermato a ben 7 milioni di telespettatori che il 31 maggio 2021 avranno inizio le riprese e l’uscita avverrà entro l’anno 2022. Anche l’attore Maurizio Lastrico ha pubblicato su Instagram un post in cui si dichiara entusiasta per le prossime riprese. Se qualcuno esulta, altri invece non sono in vena di fare i salti di gioia. Il motivo? Non sono stati confermati per la nuova stagione. Si tratta di una delle attrici più amate del cast.

“Grazie per l’affetto, vi voglio bene”

Attualmente Flavio Insinna è al timone della conduzione de L’Eredità. Tuttavia i telespettatori della Rai avranno modo di rivederlo nel ruolo del capitano Anceschi in Don Matteo. Per quanto riguarda Milena Miconi, invece, non sarà presente nel cast e ciò ha spiazzato i fan della trasmissione. Non indosserà più i panni della sindaca di Gubbio, Laura Respighi. “Vergognoso, fanno sparire i migliori che hanno dato lustro a questa bellissima serie tv”, ecco cosa ha scritto sui social uno dei tanti utenti social. Ciò che ha spiazzato è aver fatto fuori a sorpresa la Miconi. Non si sa ancora il motivo che ha spinto i produttori a mettere da parte Laura Respighi. Secondo quanto riportato dal settimanale Di Più Tv, questo personaggio morirà prima del rientro del marito, ovvero Insinna, in città. Il capitano rimarrà vedovo e si farà di tutto per scoprire la verità. La diretta interessata ha voluto ringraziare coloro che l’hanno sostenuta e continuano a farlo anche ora. Poi si è lasciata andare in un piccolo sfogo attraverso una Instagram Story: “L’episodio del matrimonio fece il botto, ma a quanto pare poco conta. Non è la prima volta che in una serie tv si assiste a scelte ‘strane’ e certo non sarà l’ultima. Di sicuro, io guarderò altro”.

“Si assiste a scelte ‘strane’ e certo non sarà l’ultima”

La frase di Milena Miconi ha lasciato perplessi i lettori. L’aggettivo ‘strane’ fa pensare che la scelta di eliminare il suo personaggio non sia dipesa solo da esigenze di copione. Non ha reagito bene alla decisione presa dai produttori, i quali non l’avrebbero nemmeno avvertita. A prescindere da tutto i fan dell’attrice seguiranno ancora Don Matteo?

