Sguardo della madre e fisico palestrato del padre: questo ragazzo è il figlio di un’ex coppia della tv

Muscoli statuari e viso carismatico: questo bellissimo ragazzo ha il mondo dello spettacolo nel sangue perché nasce da una coppia che per anni ha calcato le scene televisive raccogliendo numerosi consensi.

Giovane, bello, aspirante calciatore italiano e influencer dal nutrito numero di seguaci: chi è questo affascinante e muscoloso ragazzo che ha conquistato il pubblico dei social?

A guardare bene i tratti somatici si scorge la somiglianza con la mamma e il padre celebri: stiamo parlando di Niccolò Bettarini, ex calciatore e personaggio televisivo Stefano Bettarini e la conduttrice Simona Ventura.

Chi è Niccolò Bettarini? Appassionato di calcio e potenziale personaggio del mondo dello spettacolo

Niccolò Bettarini è nato il 6 ottobre 1998 da Simona Ventura e Stefano Bettarini: è il loro figlio primogenito, a cui segue il fratello Giacomo. Simona ha poi adottato anche un’altra bambina, ormai diventata ragazza, Caterina, figlia biologica di una parente della conduttrice, ma che è diventata parte della famiglia Ventura nel 2014, dopo un percorso di affidamento.

La separazione tra Bettarini e la Ventura ha influito sulla crescita di Niccolò, che è stato temprato da questa situazione e ha sempre sostenuto di avere come riferimento due ottimi genitori. Il ragazzo è cresciuto e ha studiato in Inghilterra, dove ha giocato in una squadra di calcio locale arrivando al diploma. Un infortunio lo ha costretto a fermarsi e a rientrare in Italia, dove ha cominciato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo.

I suoi genitori, però, non sembrano essere molto concordi rispetto alle sue velleità artistiche, consapevoli della realtà che si nasconde dietro la patina dorata del piccolo schermo. Nel luglio del 2018 Niccolò Bettarini è stato vittima di un’aggressione: ha rischiato la vita a causa di numerose coltellate ricevute all’uscita da un locale notturno. A salvarlo è stato l’intervento tempestivo dei suoi amici. Successivamente i suoi aggressori sono stati condannati per tentato omicidio. Dopo essersi ripreso dall’intervento, Niccolò ha ripreso gli allenamenti e a vivere la sua passione per il calcio.

La vita privata del figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Il suo sogno, da tifosissimo del Milan, è quello di diventare un campione di calcio, arrivando ai livelli del padre Stefano Bettarini, ma al momento il ragazzo si sta cimentando anche in un altro ambito: quello della conduzione. In collaborazione con la Youtuber Valeficent, si è occupato dello spin off “social” de “Il Collegio 4”, dal titolo “Il collegio off“. All’interno del programma il ragazzo si è occupato di intervistare e ripercorrere le vicende dei protagonisti del reality.

Tra i due conduttori è scattata la scintilla e attualmente Niccolò Bettarini è fidanzato con Valficent, il cui vero nome è Valentina Varisco. In passato il figlio di Simona Ventura è stato legato a Ginevra Lambruschi, fashion blogger molto seguita e alla modella brasiliana Michelle Sander, nota per aver indossato i panni di madre Natura in Ciao Darwin. Nel 2018, invece, è stato fidanzato per qualche tempo con la tentatrice di Temptation Island Carolina Schiavi.