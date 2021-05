Uomini e Donne, racconto choc al trono over: “La tenevano in tre, cercava di acchiapparmi”

A breve la stagione attuale di Uomini e Donne non farà più compagnia il pomeriggio. I telespettatori non vedono l’ora di assistere alle ultime fasi di conoscenza dei partecipanti. Di recente si è alzato un polverone a causa di alcune accuse gravi fatte nei confronti di una dama. Ecco i dettagli della vicenda.

Rissa sfiorata tra due dame

Nella puntata di oggi, lunedì 24 maggio, il tronista Giacomo ha scelto Martina che ha dato una risposta positiva. Nello studio erano presenti Samantha e Massimiliano con le rispettive scelte. È stato un momento molto bello, in quanto la maggior parte dei presenti ha versato qualche lacrima. I telespettatori sono curiosi di scoprire che cosa riserverà il futuro a Elisabetta Simone, dal momento che Luca Cenerelli non è sicuro dei suoi sentimenti. Inoltre il nuovo arrivato Gabriele pare che abbia fatto breccia nel cuore di Ida Platano grazie all’intervento di Maria De Filippi. Ci sono altre puntate che andranno in onda fino a fine mese, ragion per cui non ci resta che attendere i prossimi sviluppi. Di recente Roberta Di Padua è finita al centro dell’attenzione per delle accuse gravi fatte da un’altra ex dama. Ecco di chi si tratta.

“Ha inveito contro di me sbraitando”

La dama in questione non è altro che Aurora Tropea, la quale ha svelato un aneddoto su Roberta che ha lasciato tutti a bocca aperta. In pratica ha raccontato che dietro le quinte del dating show stavano per arrivare alle mani: “Io sono uscita per riconsegnare mi sembra un orecchino a Claudio. Sono andata verso la redazione, non ho fatto caso che Roberta stesse seduta lì in mezzo a loro, perché di solito a noi ci fanno stare tutte dentro al camerino. Lei stava lì a chiacchierare con le ragazze”. A un certo punto ha spiazzato con testuali parole: “Non ho fatto in tempo ad avvicinarmi a loro che si è alzata in piedi e ha inveito contro di me sbraitando. La tenevano in tre, cercava di acchiapparmi e io le dicevo che non stava bene”. La diretta interessata non ha esitato a contattare i suoi avvocati e lo ha reso pubblico avvalentesi del suo profilo Instagram. Non ha intenzione di sorvolare su questa cosa perché non vuole risultare una persona aggressiva.

Guai in vista con Riccardo

Non è un bel periodo per Roberta, dal momento che sta vivendo una situazione altalenante con Riccardo Guarnieri. I problemi sarebbero sorti soprattutto quando lui ha comunicato alla redazione una confidenza di Roberta. In pratica avrebbe ricevuto una chiamata da Armando Incarnato e ha chiesto a Riccardo di non farne parola con nessuno. Alla fine lui lo ha riferito alla redazione, perdendo così la fiducia della neo fidanzata. Come andranno a finire le cose? Per scoprirlo non ci resta che attendere nuovi sviluppi.

