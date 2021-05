Tommaso Zorzi nei guai: sospesi Il Punto Z e un altro show

Tommaso Zorzi ha ottenuto la popolarità grazie alla vittoria dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Adesso ha il ruolo di opinionista nello studio de L’Isola dei famosi. Purtroppo non ci sono buone notizie per lui. Ecco a cosa andrà incontro.

Sospeso Il Punto Z di Tommaso

Tommaso Zorzi è un influencer molto amato sul web. Ha ottenuto la meritata popolarità entrando nella casa più spiata d’Italia. Grazie a questa esperienza ha conquistato ulteriormente il pubblico al punto tale da portare a casa il montepremi. Ha avuto modo anche di conoscere delle persone che sono diventati importanti per lui, come Francesco Oppini e Stefania Orlando. Subito dopo terminato i reality, Ilary Blasi ha voluto Tommaso a tutti i costi accanto a lei con Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il trio di opinionisti segue con attenzione le dinamiche del gruppo di naufraghi che sta vivendo a stretto contatto con la natura. I produttori del reality della sopravvivenza gli hanno affidato la conduzione del programma pomeridiano intitolato Il punto Z. Per pochi minuti nella fascia pomeridiana ha avuto modo di raccontare le dinamiche dell’isola. Purtroppo gli alti vertici della Mediaset hanno deciso di eliminare questo programma. Ecco il motivo.

Un progetto in stand-by?

Questa scelta di chiusura è dipesa soprattutto dai bassi ascolti. Secondo fonti attendibili pare che Zorzi entro la fine del mese di maggio avrebbe dovuto registrare la puntata di un nuovo show che sarebbe stato mandato in onda in prima serata su Italia 1. Adesso c’è una situazione di stand-by. Subito dopo c’è stato un botta e risposta tra Tommaso e il giornalista televisivo Davide Maggio. Quest’ultimo avrebbe ironizzato sul flop del programma Il Punto Z, ragion per cui il ragazzo è intervenuto per difendere la sua posizione a spada tratta. Per quanto riguarda i progetti che erano in fase di formazione, sono stati sospesi. Paolo Bonolis e la moglie Sonia bruganelli sono intervenuti per dare dei saggi consigli al ragazzo, il quale ha molto apprezzato: “Attenzione che la televisione ti innalza in un batter d’occhio. Ma allo stesso tempo ti rimanda nel dimenticatoio In men che non si dica”. Così dicendo gli hanno consigliato di non esporsi troppo davanti alle telecamere dopo la vittoria del Gf Vip.

Una nuova amicizia per Tommaso

Anche se da un punto di vista lavorativo le cose non stanno andando tanto bene, nella sfera privata ci potrebbero essere delle novità. Dopo essere stato beccato con Gabriel Garko e con un ragazzo di nome Lorenzo, ora accanto al nome di Tommaso compare quello di Tommaso Stanzani. Quest’ultimo è noto per essere stato un ballerino dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ciò ha scatenato delle polemiche dal momento che il ballerino è stato collocato al centro di un gossip infondato.

