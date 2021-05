Amici in lutto per l’ex protagonista: morta mamma Luisa

Purtroppo nelle ultime ore un’ex cantante di Amici di Maria De Filippi sta vivendo una tragedia con la propria famiglia a causa della perdita di una persona molto cara. Si tratta dell’ex cantante Katia Ancelotti. Ha dovuto dire addio alla madre. Ecco maggiori dettagli sullo spiacevole evento.

Lutto per l’ex protagonista di Amici

Amici è il programma che permette a tanti giovani talenti di rendere la propria passione un lavoro. Di recente è giunta al termine la ventesima edizione che ha dato la vittoria alla ballerina Giulia Stabile. In una delle prime edizioni del talent più famoso della Mediaset ha avuto modo di esibirsi Katia Ancelotti in qualità di cantante. Nata il 18 aprile del 1984 a Roma, ha un fratello che ha seguito le orme del padre e suo marito Mino Fulco è un famoso nutrizionista. Il cognome è molto famoso, non è mai passato inosservato perché lei è la figlia dell’ex allenatore del Napoli Carlo. Dato che il marito ha lavorato per il Club degli Azzurri, Katia si è trasferita nel capoluogo campano di cui ha un bel ricordo: “A noi tutti piace tanto, Napoli è prima di tutto una città accogliente. Non ti senti mai fuori posto, c’è sempre qualcuno pronto a darti un segnale”. Adesso si sono trasferiti tutti a Liverpool, ma sono tornati in Italia per stare accanto alla matriarca della famiglia Luisa Gibellini. Ieri improvvisamente la situazione è degenerata.

Una triste perdita

Luisa Gibellini è stata la donna che Carlo Ancelotti ha portato sull’altare, ma poi le loro strade si sono separate nel 2010, dopo 25 anni di matrimonio. In un secondo momento l’allenatore si è risposato con Mariann Barrena (conosciuta in un ristorante di Londra quando allenava il Chelsea). Quando è venuto a conoscenza delle gravi condizioni dell’ex moglie, non ha esitato a tornare in Italia per starle accanto con Katia e Davide fino alla fine dei suoi giorni. Carlo adesso è allenatore dell’Everton, dunque è partito domenica sera per raggiungerla con Katia, il marito e Davide subito dopo la partita persa con il Manchester City. La donna aveva il brevetto di pilota e, per aiutare il marito a spostarsi da un luogo all’altro con estrema praticità, indossava le vesti della taxista volante. Le sue condizioni fisiche si sono aggravate al punto tale da condurla verso la morte all’età di 63 anni. Tutti sono vicini alla famiglia.

Informazioni sulla Gibellini

Luisa Gibellini è stata un punto di riferimento per il marito, fin da quando si sono conosciuti, nel 1983. In quel periodo Carlo faceva ancora il calciatore mentre lei era una grande sportiva. Infatti ha giocato a softball, è stata anche portiere di calcio e amava praticare il tennis. Nel 1999 ha preso il brevetto di pilota a Reggio Emilia. Era una donna piena di grinta ed energia. Tutti custodiranno nel cuore un bellissimo ricordo di lei.

