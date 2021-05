Beautiful, anticipazioni martedì 25 maggio: la situazione degenera e Hope…

Beautiful è la soap opera americana che spopola da anni nella televisione italiana. Ogni puntata è sempre ricca di colpi di scena. Quella di oggi, martedì 25 maggio, non fa eccezione. Ancora una volta, in maniera ormai consueta, al centro dell’attenzione il diabolico Thomas Forrester. Quest’ultimo, così come riscontrabile oggi, sembrerà fregarsene della proposta di Hope Logan. Ecco a cosa il pubblico assisterà.

Thomas ignora Hope

I telespettatori che seguono le vicende della famiglia Forrester da anni conoscono il piano diabolico di Thomas. Da quando è tornato in scena, ha mostrato un’ossessione per la figlia di Brooke Logan al punto tale da provare vari modi per allontanarla da Liam. Pare che ci stia riuscendo tra quando fa coppia fissa con Zoe. A pagarne le conseguenze è il piccolo Douglas non vuole Zoe accanto al padre. Per questo motivo sta supplicando Hope a non farli sposare. Tutto sta procedendo secondo i piani di Thomas. Questo suo piano, però, sembrerebbe essere stato già scoperto e smascherato da Liam, Steffy e Brooke. In modo diverso, seppur incisivo, l’amico dello stilista, Vinny, più volte lo avrebbe ripreso ad avere un atteggiamento maggiormente corretto e responsabile. Il fratello di Steffy, dal canto suo, sembrerebbe fregarsene e continuare col suo piano machiavellico.

La richiesta non esaudita

In poche parole Thomas ha chiesto a Zoe di sposarlo davanti a tutti, incluso Douglas. Il bambino sta chiedendo a Hope di intervenire, così ha chiesto senza distrazione allo stilista di temporeggiare con le nozze. Quest’ultimo non ne vuole sapere, dunque porterà avanti la messinscena.

Infatti vuole spingere la donna da lui per amore del piccolo. Sembra che stia per ottenere quanto sperato, ma Brooke, Liam e Steffy stanno cercando in tutti i modi di farle aprire gli occhi. La ragazza, però, sembrerebbe però non dare ascolto alle parole delle tre persone che ad oggi sembrerebbero aver compreso realmente le intenzioni diaboliche del caro Forrester. La situazione continua ad essere molto pesante e pressante soprattutto per i molti meccanismi che stanno mettendo in risalto la cattiveria di Thomas.

Beautiful, Hope sempre più lontana da Liam

Purtroppo la situazione sta degenerando tra Hope e Liam. Lo Spencer l’ha messa davanti a una scelta: o lui o Douglas. Alla fine lei ha deciso di allontanarlo. I motivi sono davvero molto eclatanti. Dopo il bacio con Steffy, la ragazza sembrerebbe essere sul punto di tornare con Thomas per il bene del piccolo.

Se non sta cedendo al ricatto di Thomas è perché la madre sta esercitando una grande influenza. Nel frattempo deve fare i conti con Ridge che difende il figlio e trascorre del tempo con Shauna. Riusciranno a mettere da parte i loro problemi come hanno sempre fatto? Non ci resta che attendere le nuove puntate per scoprire come andranno le cose.