Il Paradiso delle Signore, anticipazioni martedì 25 maggio: arriva la richiesta di aiuto

Il Paradiso delle Signore volge al termine venerdì 28 maggio per il dispiacere dei fan. Nella puntata di oggi, martedì 25 maggio, la protagonista indiscussa sarà Maria che chiederà aiuto a Giuseppe. Come ben sappiamo, la ragazza, ha ricevuto la telefonata da suo padre che le ha chiesto esplicitamente una cosa. Quest’ultimo pretende che, dopo le nozze con Rocco, debba ritornare a vivere in Sicilia. La ragazza, per tale motivo, si rivolge all’Amato.

Il Paradiso delle Signore 6 si farà?

Questa è la domanda che si pongono tantissimi telespettatori che da anni seguono le vicende dei personaggi della soap opera italiana, Il Paradiso delle Signore. Emanuel Caserio, cioè Salvatore, ha pubblicato sul profilo Instagram un dettaglio che non è passato inosservato. Ha parlato di una prossima stagione. Alessandro Tersigni, cioè Vittorio Conti, ha parlato del rapporto del suo personaggio con la moglie Marta Guarnieri, figlia di Umberto. Ha lasciato intendere che ci potrebbero essere delle svolte, ma non al termine di questa stagione. Infatti la donna non sa se accettare la nuova proposta di lavoro che le permetterà di cambiare vita e lasciare l’Italia. Se dovesse valutare queste ipotesi, il suo matrimonio con Vittorio risulterebbe ormai al capolinea. Oltre ad assistere a questa decisione, i fan non vedono l’ora di assistere alle vicende degli altri protagonisti. Una di queste è Maria che si ritroverà a superare un ennesimo ostacolo.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore 6 si farà? Arriva l’ufficialità, il destino della soap

Il piano di Giuseppe

Maria deve sposarsi con Rocco, ma prima deve affrontare il padre perché le ha dato un ultimatum: le darà la benedizione a patto che si trasferisca in Sicilia. Maria non vuole tornare a casa perché comprometterebbe il sogno di Rocco, ossia diventare un grande ciclista.

Non sa come gestire la situazione, dunque chiede aiuto a Giuseppe perché spera che possa far cambiare idea a suo padre. Spera di poter vivere con Rocco a Milano. In realtà è Giuseppe che ha spinto il padre a insistere con la figlia per farla tornare sull’isola. Alla base di tutto c’è sempre un interesse economico. L’Amato, infatti, non è novizio a questo tipo di strategie soprattutto per il passato burrascoso.

Tutti preoccupati per Marta e Vittorio

Alessandro Tersigni ha lasciato intendere che il finale di questa stagione lascerà tutti i fan de Il Paradiso delle Signore a bocca aperta. Non è andato nel dettaglio, ma si è solo limitato a dire che non ci sarà un “…e vissero felici e contenti” tra Vittorio e Marta.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, finale di stagione esplosivo: accade di tutto

Altri personaggi cercheranno di rimediare alla loro rottura, ma sarà tutto inutile. Fatto sta che i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, di conseguenza non bisogna far altro che attendere le prossime ore per capire che tipo di svolta ci può essere nel loro rapporto di coppia. Molti saranno gli altri argomenti che verranno trattati con estrema attenzione prima del gran finale.