Una Vita, anticipazioni martedì 25 maggio: il detective e la macabra scoperta

Una Vita è la soap opera spagnola che è giunta al termine qualche giorno fa in Spagna. In Italia, invece, bisognerà attendere un altro anno prima del gran finale. Nella puntata di oggi, martedì 25 maggio, ci sarà una svolta nella vita di uno dei protagonisti. Molti sono i sospetti che sono sorti in seguito all’omicidio di Ursula Dicenta. Ecco di chi si tratta.

Tutti contro Genoveva

In questi giorni il pubblico ha assistito a delle vicende sconvolgenti. Al centro dell’attenzione c’è stata la perfida Ursula, la quale ha dato del filo da torcere alla dark lady della soap opera spagnola, Una Vita. Infatti si è recata sia da Marcia che da Felipe per smascherare i piani diabolici di Genoveva. Ha riferito che è stata lei a chiamare Santiago che altro non è che il fratello gemello del marito defunto della cameriera. Si chiama Israel ed è stato ingaggiato dalla donna per separare il suo amato da Marcia. Come se non bastasse il figlio che ha in grembo non è di Felipe, ma di Israel. Quando Marcia scopre la vera identità di Israel, decide di partire lo stesso perché non vuole assistere al matrimonio di Felipe. Il detective la arresta con l’accusa dell’omicidio di Ursula. In realtà è stata uccisa da Genoveva e Israel. Ecco perché si sospetta di lei.

Felipe dubita di Genoveva

In poche parole Ursula stava diventando un problema e per questo motivo Israel e Genoveva hanno pianificato il suo omicidio. Israel è ricorso a una pistola mentre lei le ha inflitto il colpo finale con un pugnale, quello che doveva utilizzare per uccidere Genoveva.

Non avendo il tempo materiale per sbarazzarsi del corpo della donna, l’hanno lasciato in riva a un fiume. Il corpo, quindi, è stato ritrovato e riconosciuto. Il detective ha delle intuizioni e crede che la colpa sia di Genoveva e Felipe inizierà ad avere dei sospetti su colei che si spaccia per la madre di suo figlio. Successivamente, tutti i nodi verranno al pettine così come i fan della soap attendono con grande trepidazione.

Una Vita, le lettere di Ursula

Prima di morire Ursula ha lasciato una serie di lettere a vari abitanti di Acacias 38. In quella destinata a Genoveva ha scritto che il suo piano è allontanare tutti da lei.

Accusando Marcia non ha fatto altro che spingere Felipe a dedicarsi al suo caso anima e corpo. Di conseguenza non darà più le degne attenzioni alla dark lady. Sembra proprio che tutto stia andando contro Genoveva. Per scoprire come andrà a finire, non ci resta altro da fare che attendere la messa in onda delle nuove puntate. I fan attendono con grande ansia tutti quelli che saranno i risvolti dei protagonisti e se Felipe riuscirà a scoprire tutta la verità.