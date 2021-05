Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 25 maggio: Ida Platano spiazza tutti

Anche oggi 25 maggio ci attende un’avvincente nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni, i telespettatori del dating show di Maria De Filippi, scopriranno le sorti della frequentazione di Ida Platano e Gabriele. Ecco qualche dettaglio

Rimane solo il Trono Over

Ieri ci siamo emozionati con la scelta di Giacomo Czerny . Il videomaker di Sarzana è arrivato alla conclusione del suo percorso a Uomini Donne, uscendo dallo studio con Martina Grado. Carolina, l’altra pretendente, dal canto suo, non l’ha presa tanto bene e se ne è andata senza neanche salutarlo.

Il trono classico dunque ha concluso il suo spazio all’interno di questa stagione del programma, che sta arrivando alla chiusura per le meritate vacanze estiva. Per questo motivo le prossime e ultime puntate, saranno tutte dedicate al Trono Over, che continua a regalarci colpi di scena.

Tanto per cominciare l’appuntamento odierno di Uomini e Donne, riprende da dove ci eravamo lasciati ieri. Dopo i saluti di Giacomo e Martina, felicissimi e emozionatissimi, Maria De Filippi ha passato la palla a Gemma Galgani. La dama torinese ha avuto un acceso confronto con Aldo e Isabella Ricci. Quest’ultima come sanno i fan è ormai considerata la “nemica” di Gemma.

Ida Platano e Gabriele

Oggi le novità riguarderanno Ida Platano. La parrucchiera bresciana di origini siciliane è ritornata nel programma per rimettersi in gioco dopo la storia travagliatissima con Riccardo Guarnieri che oggi è alle prese con la relazione, altrettanto apparentemente turbolenta, con Roberta Di Padua.

Ida ha espresso la sua volontà di voler cercare l’uomo della sua vita, ma ci va con i piedi di piombo. Dopo aver rifiutato il corteggiamento di alcuni cavalieri, che avevano chiamato la redazione per conoscerla, ha accettato di conoscere Gabriele, arrivato in studio però per Elisabetta. Quest’ultima a sua volta, innamorata di Luca Cenerelli, ha rifiutato infatti la sua conoscenza. Gabriele dunque ha deciso di rimanere nel programma solo per Ida Platano. Quello che si chiedono tutti è: cosa avrà deciso la dama?

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, racconto choc al trono over: “La tenevano in tre, cercava di acchiapparmi”

Niente scintilla

A quanto pare il primo appuntamento tra loro è andato alla grande. Nonostante ciò non è scattata la scintilla e come riportano le anticipazioni de Il Vicolo delle news, oggi Ida chiuderà definitivamente con lui perchè di fatto, non c’è un reale interesse. Ida Platano inoltre specifica che lei avrebbe preferito sentirlo più spesso piuttosto che ricevere solo messaggi.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne scandalosa Gemma, imbarazzo in studio: cosa ha fatto la 72enne

Il confronto che ne scaturisce, non porterà a niente e quindi Ida e Gabriele ritorneranno ognuno alle proprie postazioni. Chi ci sarà dopo al centro dello studio? Non ci resta che guardare la puntata di oggi per scoprirlo.