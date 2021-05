Meghan Markle, giallo sul parto: ha già dato alla luce la bambina?

Da qualche giorno era sparita dai radar e recentemente è stata vista all’ospedale di Santa Barbara, mentre Harry è tornato in fretta da Londra: se tre indizi fanno una prova…

Parto prematuro per Meghan Markle?

Meghan Markle sarebbe già mamma bis. La piccola attesa per questa estate, avrebbe infatti “deciso” di venire al mondo con qualche settimana di anticipo, sorprendendo i genitori e anche… tutto il gossip. Dall’annuncio della gravidanza nel giorno di San Valentino in molti hanno fatto congetture circa la data presunta del parto dato il pancione ritratto in foto e lo stato di gestazione, ipotizzato al quinto mese, deducendo che la bambina avrebbe dovuto nascere in estate nel mese di giugno . Invece pare sopravvenuto un parto prematuro.

Tre indizi fanno una prova? Harry tornato in fretta da Windsor

A lanciare l’indiscrezione, la rivista New Idea poi ripresa da varie testate e vari media dall’Europa agli Stati Uniti. A sostegno della tesi di New Idea alcuni indizi che sono sembrati tutti troppo sospetti per non indirizzarsi verso questa teoria. In primo luogo, il precipitoso ritorno del principe Harry da Londra dopo i funerali del nonno, il principe Filippo. Si supponeva che il duca di Sussex restasse in patria almeno fino al 21 aprile per il compleanno della nonna, la regina Elisabetta II: giunta alla veneranda età di 95 anni, quante occasioni avranno per rivedersi?

Meghan in tutta fretta all’ospedale?

Invece Harry ha preferito rientrare subito da Londra. Forse la gravidanza di Meghan presentava delle difficoltà e dopo l’aborto subito lo scorso anno il principe ha voluto stare accanto alla moglie. La duchessa di Sussex aveva sempre detto di voler partorire in casa appoggiandosi però a una struttura ospedaliera in caso di problemi. La settimana scorsa, un SUV nero sarebbe stato avvistato nei pressi della villa dei Sussex a Montecito con una donna a bordo molto somigliante alla Markle. Lo stesso SUV si sarebbe poi diretto a tutta velocità verso il Santa Barbara Cottage Hospital.

La duchessa di Sussex scomparsa da settimane

Infine, ha destato sospetti il fatto che Meghan, sempre molto presenzialista, da diverso tempo non sia apparsa in pubblico, né in podcast, né in video. La casa editrice ha annunciato l’uscita del suo libro per bambini the Bench e riportato le sue dichiarazioni in merito ma la duchessa non ha presenziato a Vax Live, un grandissimo evento cui ha partecipato solo Harry. In effetti l’ultima sua apparizione in video è stata proprio la famigerata intervista che potrebbe aver minato senza possibilità di ricostruzione i ponti con la famiglia reale.

La presenza di Harry a Londra in dubbio… anche per mamma Diana

Naturalmente si attendono conferme del fiocco rosa oppure smentite, quindi il condizionale è d’obbligo. Quello che invece si può supporre è che, se effettivamente Meghan Markle ha già partorito, sarà molto difficile che Harry lasci il capezzale della moglie per tornare a Londra il primo luglio, Dunque ni per presenziare agli eventi celebrativi del sessantesimo compleanno della madre, la compianta principessa Diana.