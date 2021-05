Luciana Littizzetto dice addio a Fabio Fazio? “Lascia Che Tempo che fa per…”

Luciana Littizzetto lascia “Che tempo che fa”? Alcune voci di corridoio vorrebbero la storica spalla di Fabio Fazio allontanarsi dal programma che le ha spianato la carriera. Il motivo sarebbe dovuto a nuovi e importanti progetti lavorativi.

Addio a “Che tempo che fa” Per Luciana Littizzetto?

Luciana Littizzetto, comica e conduttrice di successo che non ha di certo bisogno di presentazioni, è dal 2005 l’immancabile spalla di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Anno dopo anno, il duo ha saputo costruire un rapporto fatto di rispetto, chimica, armonia e tanta, tanta simpatia.

Dopo quasi vent’anni all’interno del programma, alcune voci vorrebbero un addio da parte di Luciana Littizzetto, a causa di nuovi progetti lavorativi. Vediamo un po’.

Luciana Littizzetto sarà nella seconda stagione di “LOL – Chi ride è fuori”?

Lo scorso mese ha debuttato su Prime Video “LOL – Chi ride è fuori“, programma comico condotto da Fedez e Mara Maionchi che ha visto protagonisti diversi volti dello spettacolo italiano, tra cui Michela Giraud, Elio, Frank Matano, e che ha riscosso un successo stellare. Il contenitore è stato rinnovato per una seconda stagione, e cominciano già a circolare i primi nomi sul palpabile prossimo cast. Pare, ad esempio, che vedremo Virginia Raffaele, Paola Cortellesi, Claudio Bisio, Alessandro Bergonzoni, Stefano Chiodaroli, Ale e Franz, Corradi Guzzanti e…Luciana Littizzetto! Si tratta naturalmente di rumors, voci di corridoio non ufficializzate, ma se così fosse la spalla comica di Fabio Fazio potrebbe effettivamente allontanarsi da “Che tempo che fa” per un periodo di tempo non precisato.

Che cosa accadrà, dunque? Se Luciana dovesse prendere parte alla seconda stagione di “LOL – Chi ride è fuori” lascerà davvero “Che tempo che fa?” o si prenderà semplicemente una pausa? Sicuramente, in entrambi i casi, sarebbe un duro colpo per i fan del contenitore domenicale condotto da Fabio Fazio, essendo la comica un volto oramai irrinunciabile all’interno della trasmissione.

La vita privata di Luciana Littizzetto. Nuovo amore all’orizzonte?

Nulla è tuttavia certo, e nel frattempo Luciana Littizzetto sembrerebbe vivere un periodo fortunato in amore. La donna, dopo oltre vent’anni di relazione con Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite, ha divorziato nel 2018, ma parrebbe aver trovato un nuovo amore. Si tratta solo di voci di corridoio, che la vorrebbero unita all’attore e doppiatore Andrea Zalone, nato nel 1968 a Torino, che vanta anche esperienza in ambito televisivo (è infatti autore). Nessuno dei due ha confermato, ma alcune foto li vorrebbero insieme…che succederà? Staremo a vedere!

Riguardo al divorzio, invece, la comica aveva commentato ad “Oggi” che “Tutto finisce quando perdi la stima. Se guardi quella persona e capisci che non è quella che pensavi, che forse non c’è più speranza”. Insomma, sembrerebbe dunque che la storia con l’ex marito non si sia conclusa proprio nel migliore dei modi, e che l’abbia segnata indissolubilmente. D’altronde, dopo oltre vent’anni di relazione, è sicuramente difficile ricominciare e rimettersi in sesto, ma la forza che contraddistingue Luciana Littizzetto l’ha sicuramente aiutata a riprendere la pista.