Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: la verità sul loro litigio, ex veline al vetriolo

Hanno formato per anni il duo indissolubile della ‘bionda e la mora’ di Striscia la Notizia fino a quando, tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non arrivò il litigio. Ad oggi, ancora tanti si interrogano sui motivi.

Dal 1999 al 2002 Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono state identificate come le ‘veline’ del telegiornale satirico di canale 5, Striscia la Notizia. La loro accoppiata, fatta da una ‘bionda e una mora’, è stata una delle più riuscite nel panorama storico del programma: il loro feeling e la loro amicizia le ha rese le veline più amate e ricordate dal pubblico italiano.

La loro sintonia, quindi, è andata al di là del contesto lavorativo, tanto da diventare grandi amiche dietro le quinte di Striscia e addirittura scegliersi reciprocamente come testimoni di nozze, fino a coltivare anche progetti lavorativi in comune.

Dopo, però, un’amicizia ventennale tra le due bellissime veline, è giunta la rottura della loro amicizia, un evento doloroso per entrambe, i cui motivi non sono mai stati del tutto chiariti. Ancora oggi la domanda che gli italiani si pongo è: “Perché la Canalis e la Corvaglia non sono più amiche?“.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia : quali i motivi del litigio?

Da quando le due ex veline sono diventate anche ex amiche, non c’è mai stata una conferma ufficiale da parte di entrambe sui motivi del litigio, per questo la curiosità degli italiani, dopo anni, è ancora alta sul perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno rotto i rapporti.

Qualcuno ha ipotizzato che la loro amicizia sia conclusa a causa di un progetto comune, quello di mettere su una palestra, non andato a buon fine. Nessuna delle due, però, ha mai parlato pubblicamente dei motivi, per cui ad oggi le cause risultano ancora sconosciute ma sicuramente ci sarà un retroscena molto serio per interrompere un rapporto molto solido.

Le due ex veline sono state sempre molto attente a non lasciar trapelare informazioni sulla loro passata amicizia: in una lontana intervista Maddalena Corvaglia si era limitata a dire che la fine del suo rapporto con la Canalis era per lei, fonte di un grande dolore.

Dal canto suo, invece, Elisabetta intervistata, illo tempore, per il settimanale Grazia aveva detto che, da buona ‘Vergine’, ha bisogno del tempo per metabolizzare il dolore. “Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù. I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi” aveva spiegato la Canalis, senza aggiungere altro.

Possibile riconciliazione tra la Canalis e la Corvaglia?

Qualche tempo fa, delle indiscrezioni trapelarono in relazione ad una possibile riconciliazione tra le due ex veline.

A fare chiarezza sulla probabile pace della Canalis con la Corvaglia era stato Dagospia che aveva smentito la fake news: “In realtà, pur nel rispetto del passato, ad oggi, stando alle nostre fonti, i rapporti tra Ely e Maddy sono inesistenti”.

Ancora gelo tra la ex velina bionda e la velina mora di Striscia la Notizia e all’orizzonte, a quanto pare, non ci sono segni di una possibile pace.