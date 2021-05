Elisabetta Canalis: chi è il marito | È molto più affascinante di Clooney

Elisabetta Canalis è stata legata per lungo tempo all’attore George Clooney e, dopo quella storia, ha incontrato l’uomo della sua vita: ecco chi è il marito della ex velina di Striscia la notizia.

Classe 1978, Elisabetta Canalis ha conosciuto il successo lavorando insieme a Maddalena Corvaglia sul bancone di Striscia la notizia. Velina tra le più amate dello storico tg satirico di Canale 5, la showgirl è stata spesso al centro del gossip per le su relazioni sentimentali. Dopo l’amore con il bomber Christian Vieri, infatti, la sarda è finita sulle copertina di tutti i giornali per il legame con George Clooney.

I due sono stati protagonisti per un lungo periodo dei rotocalchi di cronaca rosa, la Canalis è diventata nota in tutto il mondo e per amore di Clooney ha deciso di cercare fortuna anche negli USA. La loro storia, però, è durata solo due anni, è terminata a giugno del 2011, e sulle motivazioni che hanno spinto i due a dirsi addio vige assoluto riserbo. Nel frattempo, però, così come l’attore, anche la Canalis ha ritrovato l’amore accanto al suo attuale marito: Brian Perri.

Chi è il marito di Elisabetta Canalis?

Chirurgo italo-americano, Brian Perri è riuscito a conquistare il cuore della showgirl sarda convolando a nozze nel settembre del 2014.

Elisabetta Canalis e il marito hanno deciso di sposarsi ad Alghero e testimone della sposa è stata – l’ormai ex amica – Maddalena Corvaglia.

Ma chi è il marito della ex velina di Striscia? A differenza di quest’ultima, Perri è molto attento alla sua vita privata e ha sempre preferito mettere in prima linea il lavoro di medico.

Classe 1967, Perri è originario di Pittsburgh ed è un famoso chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per i tumori e per le malattie degenerative.

Diplomatosi al’Alleghney College, si è laureato in medicina al Lake Erie College of Osteopathic Medicine e ha conseguito il Master in neurologia all’Università di Hartford.

Ad oggi è uno stimato specialista del centro ortopedico Cedars-Sinai.

Elisabetta Canalis e l’amore con Brian Perri

Il primo incontro tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri è avvenuto nel 2013 durante un party tra amici: tra loro fu subito colpo di fulmine.

La loro relazione venne allo scoperto dopo qualche mese, quando il settimanale Top pubblicò alcuni scatti che ritraevano i due durante una litigata all’interno di un bar.

A distanza di un anno dal loro primo incontro, la coppia ha scelto di convolare a nozze ad Alghero, nella terra natia della ex Velina, che ha scelto un matrimonio intimo e non troppo sfarzoso.

La coppia, poi, dopo poco tempo ha annunciato la nascita della figlia Skyler Eva, avvenuta a Los Angeles, dove i due risiedono.

Solo qualche mese fa, invece, hanno fatto molto chiacchierare le dichiarazioni di Elisabetta Canalis sulla vita sentimentale con Perri: “Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte… Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso”.