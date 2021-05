Morgan distrutto dal dolore | Il messaggio è straziante

Purtroppo il mondo della musica italiana è in lutto per la perdita di Franco Battiato. Da poco ha lasciato amici, parenti e fan. Tra i colleghi molti hanno speso belle parole per omaggiare la sua figura. Tra questi c’è Morgan. Ecco le sue strazianti parole.

Morgan distrutto dal dolore

Il fratello di Battiato, Michele, ha dato il triste annuncio: “Nelle ultime ore non ha capito, non c’era più, però per fortuna avvolto da un coma profondo”. Gli italiani sanno che una malattia degenerativa lo ha consumato pian piano al punto tale da rendere i dialoghi sempre più rari. Molto hanno voluto dedicargli un toccante pensiero. Ligabue ha scritto: “Con tutto il resto ti sei dimostrato troppo grande e unico per essere accostato a qualcuno. Ti dobbiamo tutti qualcosa”. E ancora Claudio Baglioni: “Il suo gioco fu un’altalena tra mi scadenza e misticismo. Mistero di bellezza e poesia. Fai buon viaggio Franco”. Anche Morgan ha voluto avvalersi dei social per esprimere il suo immenso dolore per l’addio.

“Non avrei mai voluto che arrivasse questo momento”

“Battiato era uno degli ultimi veri uomini di cultura in questa Italia mediocre e spenta. Finché è stato al mondo potevo dire che c’era qualcuno che mi capiva. Adesso sia io che la maggior parte del mondo che mi circonda siamo alla deriva, abbiamo quasi esclusivamente cattivi esempi di egoismo utilitarismo e ignoranza. Ecco, Battiato era il contrario esatto: un leader sensibile, generoso e colto. Mi ha sempre chiamato Morganetto. Pace all’anima sua”. Con queste parole Morgan si è lasciato andare in un mare di lacrime. Poi ha proseguito: “Sono triste, amareggiato, incazzato, affranto, malinconico nostalgico, desolato, ho il cuore a pezzi come quando si perde un padre. Per me quella di Franco Battiato è la perdita di un padre putativo. Ho perso il mio genitore naturale troppo presto ma, oggi, perdo anche chi mi ha plasmato”. Subito dopo ha chiesto scusa se è durante la giornata si sarebbe assentato. Evidentemente non era in vena di parlare di Battiato, dal momento che ha riferito di avere il cuore spezzato. Avrà bisogno di tempo per riprendersi. In effetti non è facile accettare l’idea che una persona importante non ci sia più. I follower, come sempre, avranno sicuramente come sostenerlo con la loro calorosità.

Morgan a cuore aperto

Morgan ha scoperto la musica di Franco Battiato “da piccolo ascoltando con papà La voce del padrone. Arrivavano quelle parole strane, un vocabolario ho mai sentito prima, immagini e concetti inediti” . Ha avuto modo di stringergli la mano il primo maggio del 1995: “Apprezzava i Bluvertigo e ci volle conoscere. Ci siamo subito allineati, avrebbe detto lui. Era come Socrate nella conversazione, un maestro. Da lì in poi ci siamo frequentati moltissimo…Mi ha insegnato l’ironia e la capacità di essere critico, nel senso di saper distinguere bene il male e poi aveva un autoironia fuori dal comune”.

