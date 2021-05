Ambra e Allegri beccati così, gli scatti non lasciano dubbi: si volta pagina

Come stanno davvero le cose tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri? Ecco le foto che raccontano il momento della coppia e fanno luce sulle voci di crisi circolate nell’ultimo periodo.

Una coppia che aveva sorpreso tutti, quella formata da Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Due mondi differenti, da una parte quello dello sport e dall’altra quello dello spettacolo che si sono incontrati e innamorati.

Nell’ultimo periodo si erano rincorse diverse voci sulla crisi in corso tra i due e il mondo del gossip si era chiesto cosa fosse successo ad una delle coppie apparse più affiatate negli scatti diffusi dai paparazzi.

Ambra e Massimiliano Allegri, smentite le voci di una crisi di coppia

Un amore sbocciato all’improvviso, quello tra Ambra e Massimiliano Allegri, diventato solido ogni giorno trascorso insieme e vissuto con grande maturità ma anche con grande trasporto e passione. L’attrice e conduttrice ha dichiarato più volte di aver perso la testa per l’allenatore ed ex calciatore nonostante in molti non avessero scommesso molto sulla durata di questo rapporto.

LEGGI ANCHE : Ambra Angiolini, la casa che non ti aspetti: regno d’amore con Massimiliano Allegri

Nell’ultimo periodo non erano stati avvistati spesso insieme e si erano moltiplicati i sospetti di rotture. Ambra era poi stata ospite a Domenica In e aveva risposto alle domande di Mara Venier rispetto alla sua vita privata, smentendo le voci di crisi con Allegri. “Prima pensavo che l’amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire”, aveva aggiunto Ambra.

Amore a gonfie vele per Ambra e Massimiliano: effusioni per la Angiolini

Se crisi c’è stata pare che ora i due abbiano risolto le cose, come testimoniato dalle foto che sono circolate qualche giorno fa. Guardando le loro tenerezze sembrano lontane le parole di chi aveva messo in discussione il loro rapporto. “Le cose stanno cambiando. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre. Ora lui sta ascoltando anche le offerte di club stranieri”, aveva raccontato un amico dell’ex tecnico della Juventus presupponendo un cambiamento radicale nella vita di Allegri.

LEGGI ANCHE : Ambra Angiolini presidente nel 2030 | La dedica sul web

Ebbene nessuna rottura all’orizzonte tra Massimiliano e la Angiolini, che sono più vicini che mai e sembrano innamorati come il primo giorno. Le ultime foto parlano di un amore sempre vivo e di una passione più accesa che mai. La coppia è stata immortalata dai flash dei fotografi durante il weekend trascorso nella Capitale per via degli Internazionali di tennis. Una passeggiata tra abbracci, sorrisi e gesti affettuosi che smentisce tutte le accuse di allontanamento. Ritrovata serenità per Ambra e Allegri che continuano a progettare la vita insieme, dopo aver superato la fine delle precedenti relazioni. La Angiolini ha conservato un ottimo rapporto con il cantante e padre dei suoi figli Francesco Renga: in molti hanno sperato di rivederli insieme, ma l’amore di Ambra per il suo Massimiliano non è in discussione.