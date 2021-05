Antonella Clerici senza trucco e filtri: la conduttrice al naturale FOTO

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dagli italiani. Dotata di un talento innato davanti alle telecamere, sa intrattenere il pubblico in modo impeccabile. E’ anche apprezzata per la sua bellezza, soprattutto dopo uno scatto che ha condiviso sul profilo Instagram. Si è mostrata in una versione puramente naturale e senza filtri.

La brillante carriera della Clerici

Nata a Legnano il 6 dicembre 1963, Antonella Clerici è una nota conduttrice televisiva. Negli anni ottanta ha avuto un piccolo spazio in Rai conducendo diversi programmi sportivi. Ha ottenuto il timone della conduzione de La prova del cuoco e per anni ha fatto compagnia agli italiani. Il successo è stato tale da permetterle di condurre altri programmi in prima serata come il Festival di Sanremo 2005, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Lo zecchino d’Oro 2019 e The voice senior. I telespettatori amano di lei la solarità, la simpatia e anche il sapersi mettere in gioco con autoironia. Per quanto riguarda la vita privata la Clerici è stata legata a Eddy Martens, ovvero il padre della piccola Maelle. “Amo ed amerò sempre Antonella, ma ora ho voltato pagina. Anche per il bene di entrambi, dato che lei ha trovato la felicità con Vittorio Garrone. Ci sentiamo ancora e siamo in buoni rapporti, soprattutto per la crescita di nostra figlia… Sto cercando di costruirmi una vita, non sempre tutto va come vorremmo: mi dispiace non aver dato ad Antonella le attenzioni che merita”, con queste parole l’uomo ha dimostrato di essersi realmente pentito di aver perso una persona come lei. Tutti amano Antonella Clerici, in quanto è unica nel suo genere. Anche quando si mostra in versione naturale è semplicemente bellissima.

“Di sole e di verde”

Il selfie risale 21 agosto 2020 e ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è molto amata e seguita sul web. È stato scattato ad Arquata Scrivia, un comune italiano della provincia di Alessandria in Piemonte. In quel posto immerso nella natura la Clerici si reca spesso per staccare la spina con il compagno e la figlia. Nella foto la bella conduttrice si è mostrata senza trucco baciata dal sole. Lo sguardo magnetico e il sorriso non sono passati inosservati. Essendo un personaggio pubblico, deve tener conto del fatto che ci sono anche degli utenti social che non si risparmiano in critiche e offese. Lei, con la sua solita eleganza, tende a ignorare.

Simba, la star di casa

Sul profilo Instagram Antonella Clerici non condivide solo selfie, ma anche foto con il compagno Vittorio, con la figlia e con i suoi amici a quattro zampe. Da poco ha accolto nella sua vita Simba, un labrador color miele. A differenza dei fratelli Argo e Pepper, Simba ama mettersi in posa davanti ha una macchina fotografica o a un cellulare. Ciò dimostra che è una vera e propria star, proprio come la padrona.

