Amici, lei è la figlia di una delle prof più amate: notate la somiglianza?

Sguardo magnetico, occhi azzurri e capelli rossi che le incorniciano un viso angelico. Lei è la bellissima figlia di una delle prof di Amici.

La figlia di Lorella Cuccarini, prof di Amici

Lei è Chiara Capitta, figlia della neo professoressa di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Lorella Cuccarini. Suo papà è Silvio Capitta, produttore cinematografico e musicale, conosciuto con il nome d’arte Silvio Testi. I suoi genitori si sono conosciuti ai tempi del programma Fantastico.

Chiara ha un fratello gemello Giorgio – sono nati il 2 maggio del 2000 – e due fratelli più grandi, Sara, nata nel 1994 e Giovanni, nato nel 1996.

Chiara e Giorgio

Mentre suo fratello gemello Giorgio è appassionato di musica e sogna una carriera da deejay, Chiara ha intrapreso la strada dello sport. La figlia di Lorella Cuccarini, infatti, ha una grande passione: il calcio.

Chiara e il calcio

Chiara Capitta si è appassionata al calcio sin da bambina e, appena ha potuto, ha deciso di indossare gli scarpini. Da anni, infatti, la giovane figlia di Lorella Cuccarini fa parte della squadra di calcio femminile della Roma.

E’ da otto anni che gioca a calcio, sempre con la maglia della Roma, la sua squadra del cuore. Ha giocato in passato come centrocampista, ma da qualche tempo, Chiara Capitta, gioca in difesa, come centrale. E’ stata promossa in prima squadra nel settembre del 2019.