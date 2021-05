Dalila di Lazzaro, che fine ha fatto l’attrice: dalla malattia all’ultimo incidente | “Un sogno riuscire a camminare”

Un dolore continuo e lancinante: è quello che affronta quotidianamente Dalila Di Lazzaro. Come sta oggi l’attrice dopo essere stata colpita dall’incidente che le ha stravolto la vita?

Un drammatico incidente l’ha costretta a letto per anni e ha cambiato il suo modo di vivere la vita: stiamo parlando della splendida attrice Dalila Di Lazzaro che ha spesso raccontato il suo dramma, che l’ha vista protagonista di un incidente terribile.

Dalila si è lasciata andare più volte ad un lungo sfogo, ricordando il modo in cui ha dovuto dire addio alla sua carriera a causa dei dolori neuropatici di cui soffre da tanto tempo.

Dalila Di Lazzaro e la lotta quotidiana al dolore dopo l’incidente in moto

La Di Lazzaro ha voluto denunciare la situazione di quanti come lei si trovano a dover spendere tanto denaro in cure senza trovare una soluzione adeguata ai loro problemi. “Mi sento un po’ in imbarazzo in questo momento in cui tanta gente soffre, però noi siamo veramente dimenticati da tutti. Chi ha il dolore neuropatico non viene considerato, perché non fanno nessuna ricerca, nessuno ci può aiutare”, ha spiegato l’attrice.

Dalila combatte da anni contro i dolori cronici causati da un incidente motociclistico: la donna si è salvata, nonostante abbia sbattuto violentemente la testa contro il muro, ma si è fratturata l’atlante, ovvero la prima vertebra del collo, e ha subito una lesione ai nervi. Dalila Di Lazzaro è stata costretta a restare immobile a letto per lungo tempo e ha dovuto interrompere la sua brillante carriera. Il dolore provocato dalla lesione nervosa le impedisce di fare diverse cose in autonomia.

Dalila oggi è diventata un punto di riferimento per quanti vogliono far sentire il proprio grido di dolore portando questo problema all’attenzione dei medici e ricercatori, nella speranza che si trovi una cura. “Viviamo ma non siamo vivi. Quando vado nei centri qui a Milano vedo persone bianche ed emaciate, con uno sguardo vuoto, bombardate dai medicinali. Ti inebetiscono, ma non risolvono il problema, sono solo palliativi“, ha detto la Di Lazzaro che ha raccontato di aver subito violenze in passato.

La morte del figlio e l’aborto spontaneo: i drammi della vita dell’attrice

L’attrice ha fatto molti progressi negli anni, ma il dolore resta fortissimo. “Io da sola mi faccio iniezioni di morfina, nella spina dorsale e nel collo. Quando mi sveglio e faccio due passi, mi arriva subito un dolore molto forte”. Senza lavoro Dalila non ha accesso ad alcun sussidio statale: “Ho chiesto di avere una pensione perché ho pagato le tasse per 30 anni. Ora non posso fare nulla, così. Ho 70 punti di invalidità, ma bisogna averne 73 per avere un sussidio, quindi sono tagliata fuori”, dice.

Questa non è l’unica difficoltà che ha incontrato la Di Lazzaro nella sua vita. Dopo aver perso suo figlio Christian in un incidente automobilistico ha provato ad avere un altro figlio, subendo il dramma dell’aborto spontaneo. Rimane comunque una donna forte e coraggiosa che condivide con i suoi follower la sua quotidianità: se fino a qualche tempo fa sembrava davvero un miraggio poter camminare, ora Dalila è riuscita a stare in piedi.