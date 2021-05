Uomini e Donne, ricordate Jessica e Davide? Che fine ha fatto la coppia

La tronista Jessica Antonini è stata la prima a lasciare lo studio mano nella mano con il corteggiatore Davide Lorusso. Ha scelto durante una puntata in modo del tutto inaspettato. Non a caso ha colto alla sprovvista tutti, compresa la redazione. Ciò dimostra che i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo quando si tratta di questioni di cuore. Dato che non sono attivi sui social, i follower si sono chiesti che fine hanno fatto. Ecco la risposta.

Ricordate il percorso di Jessica?

Uomini e Donne è il programma che permette a chi si mette in gioco davanti alle telecamere di trovare l’anima gemella. In questi giorni c’è stata la scelta di Giacomo Czerny e anche lui ha ricevuto una risposta positiva. Purtroppo l’unica storia d’amore che non ha avuto un lieto fine è stata quella della tronista Sophie Codegoni, la modella di punta di uno dei showroom di Milano di Chiara Ferragni. Aveva scelto Matteo Ranieri, ma per una serie di problemi hanno deciso di prendere strade diverse. Per quanto riguarda i ‘colleghi’, Davide Donadei è andato via dallo studio con Chiara Rabbi mentre Gianluca De Matteis non ha conosciuto nessuna in grado di fargli battere il cuore. Jessica Angelini, invece, ha spiazzato il pubblico del programma scegliendo prima del previsto Davide Lorusso. A differenza degli altri non sono molto presenti sul web, dunque i fan si sono chiesti che fine hanno fatto. Ecco degli importanti indizi.

Una vita lontano dai social

Jessica ha subito notato Davide tra i vari pretendenti. All’inizio lui avrebbe voluto conoscere anche Sophie, però poi si è focalizzato solo sulla prima. Con il passare del tempo il sentimento ha avuto la meglio sulla ragione, quindi hanno deciso di ‘bruciare le tappe’. Da allora non si sono esposti su Instagram e per questo motivo in tanti si chiedono se stanno ancora insieme. I più attenti hanno notato che lui ha condiviso una foto di coppia il 13 marzo mentre lei il 30 dello stesso mese e nulla più. Come se non bastasse Jessica ha pubblicato delle foto artistiche bellissime e tra i commenti non sono passati inosservati quelli dell’amica Beatrice Buonocore che ha conosciuto nello studio. Non c’è nemmeno uno di Davide, quindi i dubbi sono aumentati. Tuttavia, come è ben risaputo, tendono a vivere la loro storia senza dare molto peso al web.

Relazione con Fabrizio Corona?

I follower di Jessica sanno che ha collaborato con Fabrizio Corona in qualità di testimonial del brand Yesdress. Ha pubblicato un video in cui la loro complicità è più che evidente. Infatti entrambi hanno ricevuto tantissimi complimenti. A tal proposito non sono mancate delle allusioni riguardo a un ipotetico flirt. La diretta interessata è intervenuta per mettere a tacere i pettegolezzi infondati.

