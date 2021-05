Deve tutto a Ballando con le Stelle per questo c’è un retroscena inaspettato dietro la collaborazione tra Maria De Filippi e il ballerino Todaro. Di cosa si tratta?

Raimondo Todaro è il ballerino siciliano, una delle colonne portanti dello staff dei maestri della trasmissione di Ballando con le Stelle. La sua notorietà al pubblico del piccolo schermo è soprattutto merito, oltre al suo talento e alla professionalità, dello spazio che la conduttrice Milly Carlucci gli ha dato negli anni.

Il rapporto di lavoro e di fiducia che si è instaurato nel corso delle edizioni del talent show della Rai tra la Carlucci e Todaro ha fatto sì che la conduttrice portasse con se il ballerino anche nell’altro programma, de Il Cantante Mascherato.

Così Raimondo Todaro è diventato uno dei più amati e conosciuti ballerini del panorama della televisione, nonché un professionista conteso. Infatti è stato svelato un retroscena inaspettato in merito alla sua collaborazione con Maria De Filippi ad Amici. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Ballando con le Stelle: il retroscena tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro “Devi dirlo”

La scelta compiuta da Raimondo Todaro di iniziare una collaborazione lavorativa per Maria De Filippi e il suo talent di Amici, aveva già un po’ stupito il pubblico, essendo lui uno dei pilastri del programma di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Qualche telespettatore ha visto nella scelta fatta dal ballerino Todaro, una sorta di ‘volta spalle’ alla Carlucci, alla quale deve tutta la sua notorietà. Niente di più sbagliato, invece, perché tutto si è compiuto con estrema sincerità e trasparenza e a seguire questa linea è stata la stessa Maria De Filippi che ha consigliato a Raimondo di informare immediatamente la sua collega Milly Carlucci.

Il racconto di questo retroscena è stato fatto dallo stesso Todaro che, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha spiegato come: “Maria De Filippi mi ha detto di parlarne con Milly Carlucci perché non voleva mettermi in difficoltà”. Come ha reagito, invece, Milly Carlucci alla scelta di Todaro di collaborare con Amici? Una reazione signorile, come nello stile della Carlucci: “Lei è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto” ha spiegato Raimondo.

Todaro dalla De Filippi per rivedere la sua ex?

Chiarito il primo punto che vedeva i rumors alludere su un ‘possibile tradimento’ professionale di Raimondo Todaro a Milly Carlucci, e messi a tacere tutti i pettegolezzi su un possibile conflitto tra la Carlucci e la De Filippi, molti fan, invece, sono rimasti stupiti dalla scelta compiuta dal ballerino, al punto che qualcuno ha pensato che la sua collaborazione nasceva per avere più occasioni di vedere la sua ex moglie.

Francesca Tocca, infatti, è una ballerina professionista dello staff di Amici di Maria De Filippi. Alle voci di un possibile escamotage messo in atto da Todaro per riconquistarla, il ballerino decide di fare chiarezza anche su questo punto.

Todaro sottolinea come, per lui, non ci sia la necessità di andare ad Amici per vedere e avere contatti con la sua ex, considerando il fatto che hanno una figlia in comune, Jasmine, e che quindi hanno un rapporto quotidiano proprio per questo.