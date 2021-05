Ambra Angiolini, avete mai visto dove vive? Appartamento chic

Tanti conoscono la sua fortunata carriera, ma in pochi sanno dov’è che vive Ambra Angiolini: una casa degna del suo nome.

Attrice, conduttrice e cantante, Ambra Angiolini si è fatta strada nel mondo dello spettacolo fino a conquistare prestigiosi premi come il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno (nel 2007 grazie all’esperienza nel cinema con Saturno contro di Ferzan Özpetek). Artista versatile e talentuosa, di recente si è anche cimentata nella scrittura pubblicando il suo primo libro, InFame: un romanzo in cui svela il suo difficile passato con la bulimia.

Tutto grazie a un casting

Nata a Roma, classe 1977, dopo aver dimostrato una particolare attitudine alla danza, la sua insegnante le segnala un casting Fininvest, nel quale cercavano delle ragazze che sapessero ballare. Fu proprio la partecipazione a quei provini che le diede la possibilità di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Il successo di Ambra Angiolini

Dopo aver esordito piccolissima in due edizioni dello show di Rai 1 Fantastico nel 1990 e 1991, Ambra debutta ufficialmente l’anno successivo con il programma Bulli e pupe, dove interpreta la canzone Poster di Claudio Baglioni, doppiata da Raffaella Misiti, una corista del programma. Dal settembre dello stesso anno entra nel cast della seconda edizione di Non è la Rai. Qui riesce a farsi notare, tanto che le viene affidata la conduzione dell’intero spettacolo e vince il Telegatto come Personaggio rivelazione dell’anno (1994).

Dove vive l’artista?

Dalla televisione passa poi alla musica. Anche qui riesce a fare faville: i suoi brani viaggiano dall’Italia alla Spagna fino in Sudamerica. La sua vera strada, però, si rivela essere quella del cinema e del teatro. Dopo il debutto sul grande schermo con Saturno Contro, continua a dedicarsi a film, cortometraggi, serie televisive e tanto altro, riscuotendo un notevole successo. Ma se il talento di Ambra è noto ai più, sono in pochi a sapere dov’è che vive l’artista.

La casa a Brescia con Allegri

Nonostante la fine della sua storia con il cantante Francesco Renga, Ambra Angiolini ha deciso di rimanere nella città del cantautore e si è trasferita in maniera permanente a Brescia. Qui vive insieme all’attuale compagno, l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, con cui ha una relazione dal 2017. Chiaramente con una carriera come la sua, spesso l’attrice si ritrova a spostarsi tra Rome e Milano in base ai vari impegni lavorativi.

LEGGI ANCHE: Nuovo acquisto per i Ferragnez: ecco dove si trasferiranno

Parola d’ordine: luminosità

Tornando alla sua casa, dalle foto che Ambra pubblica sui social network si può intuire che la dimora della coppia è ricca di colori e di luce. Lo stile predominante, fresco e moderno, riflette la personalità briosa della padrona di casa ed emerge giù dagli esterni. La casa, infatti, è dotata di ampie vetrate che lasciano entrare tantissima luce naturale nelle camere. Anche gli interni risultano luminosi: sul pavimento in legno spiccano le pareti bianche e l’arredamento dai toni molto chiari, tende comprese. Semplice e accogliente!