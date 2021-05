Giacomo Celentano, tutto sul figlio di Adriano e Claudia Mori: età, lavoro, malattia, studi, fede

Giacomo Celentano è il figlio di Adriano e Claudia Mori, proviamo a scoprire di più riguardo la sua vita privata.

Da buon figlio d’arte Giacomo sembra che abbia fin da subito sviluppato una gran passione per il mondo dell’intrattenimento e in generale della cultura. La sua carriera ha avuto dei risvolti diversi rispetto a quella dei genitori, ma facciamo un passo indietro.

Chi è Giacomo Celentano

Giacomo è nato il 19 novembre 1996 e dopo aver conseguito la maturità scientifica ha deciso di abbandonare gli studi per dedicarsi alla musica. In particolare ha iniziato a cantare all’età di 23 anni mostrando fin da subito grande attitudine per questa disciplina. Nel 1989 arriva Dentro il bosco, il suo primo album pubblicato anche grazie alla collaborazione di Mario Lavezzi. Dopo questo primo traguardo, Giacomo si è allontanato dal mondo della musica dedicandosi ad altri lavori, per poi tornare nelle scene nel 1996 quando firma in quanto autore il brano Vento D’Estate contenuto in un progetto del Molleggiato.

La carriera di Giacomo Celentano

Un anno fondamentale per Giacomo Celentano sarà il 2002, quando parteciperà per la prima volta alla 52esima edizione del Festival di Sanremo nella sezione giovani portando sul palco dell’Ariston il brano You and Me. Inoltre nello stesso sposerà la sua dolce metà Katia Cristiano, con cui 3 anni dopo avranno un figlio, Samuele. Giacomo non ha mai fatto segreto di essere molto credente e in passato ha anche raccontato di aver riflettuto sull’intraprendere un percorso da prete, salvo poi incontrare l’amore della sua vita.

La malattia

Inoltre il figlio di Claudia Mori in una delle sue ultime interviste a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele, ha raccontato di aver attraversato un periodo buio a causa di una grave patologia respiratoria che gli ha anche impedito di cantare. Chiusa questa difficile parentesi, Giacomo ha ripreso la sua passione per la scrittura pubblicando due libri e un nuovo singolo.