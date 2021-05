Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 26 maggio: l’inaspettata decisione di Elisabetta

Siamo a metà della settimana e anche oggi 26 maggio alle 14.45 circa, su Canale 5, sarà trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne, che dopo la scelta di Giacomo Czerny, sarà tutta concentrata sul Trono Over. Ecco cosa potremmo vedere

Come andrà a finire

I telespettatori di Uomini e Donne, nelle puntate precedenti, hanno assistito al litigio tra Gemma Galgani e Isabella Ricci. La discussione ha coinvolto alla fine anche Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. Manca poco alla chiusura di stagione del dating show di Maria De Filippi, ma sono ancora tante le frequentazioni lasciate in sospeso e le scintille scoccate e non scoccate, da chiarire. Una fra tutte è quella tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. Saranno loro i protagonisti della puntata di oggi?

Al momento non ci sono anticipazioni ufficiali ma tutto lascia pensare che Maria De Filippi potrebbe ritornare su di loro. Intanto sappiamo che il Trono Classico per quest’anno si è definitivamente concluso con la scelta di Giacomo Czerny, ma c’è molta attesa anche sulla storia che sta coinvolgendo il bel bruno milanese Cenerelli e la dama Elisabetta, la quale finora ha ammesso di esserne innamorata.

Elisabetta e Marco

Elisabetta Simone infatti, ha subito una forte delusione dal bel riccioluto bruno, il quale tutto ad un tratto, ha deciso di chiudere la loro frequentazione. I due si sono visti per due mesi lontano dalle telecamere ma il cavaliere alla fine, ha fatto sapere alla dama di non provare nessun trasporto particolare nei suoi confronti. Elisabetta dal canto suo, con fatica, sta cercando di metterci una pietra sopra, decidendo di accettare la conoscenza dell’aitante Marco. Quest’ultimo ha ballato con Ida Platano proprio nel giorno del suo ritorno in trasmissione.

Ida Platano che è uscita successivamente con Gabriele, altro pretendente, però “rifiutato” dalla Simone. Come si può notare gli intrecci a Uomini e Donne non mancano e oggi i fan, sono in attesa di sapere cosa farà Elisabetta? Con Marco può nascere qualcosa o il trasporto per Luca Cenerelli rimane ancora troppo forte?

All’attivo i protagonisti hanno un solo appuntamento e ancora non sappiamo come è andata. Solo Maria De Filippi avrà modo di farlo sapere ai telespettatori, se deciderà, come si presuppone, di chiamarli al centro dello studio. Non dimentichiamoci però di Nicola Vivarelli: l’ex corteggiatore di Gemma Galgani, ha accettato la conoscenza di una ragazza arrivata in studio solo per lui. I due si sono già baciati, come è già stato rivelato. Ci saranno novità su questo fronte? Lo scopriremo solo guardando la puntata di oggi.