Sabrina Ferilli, perché non ha figli | Svelato l’inconfessabile

Sabrina Ferilli, è una delle attrici più amate d’Italia. La sua bellezza e la sua solarità fanno impazzire i fan. C’è una cosa però che incuriosisce il pubblico e riguarda la sua mancata maternità. Perchè l’attrice non ha avuto figli? E’ la stessa protagonista a svelarne il motivo, in una lunga intervista.

Il motivo di Sabrina Ferilli

Essere madre non è la prerogativa di tutte le donne del mondo. Ci sono donne che non ambiscono a rivestire questo ruolo, altre ne fanno la parte centrale della propria esistenza. C’è chi lo desidera ma non ci riesce. A volte ci si rinuncia, semplicemente per affermarsi nel contesto lavorativo. Sono tante le motivazioni che spingono le donne a desiderare dei figli o meno e Sabrina Ferilli ha svelato la sua, in una recente intervista, abbastanza intima.

Il tema della maternità, viene ancora visto come un argomento delicato, perchè va a toccare delle corde particolari della sensibilità di una donna. La società di oggi, non si è evoluta in questo senso: ci sono ancora troppi stereotipi da superare e troppe leggi da aggiustare, proprio in campo professionale.

Non mi sono sentita di fare figli

Sabrina Ferilli è stata madre diverse volte sul set, ma mai nella vita reale. Il rapporto con suo marito, Flavio Cattaneo, sposato nel 2011, va a gonfie e vele, anche se non hanno figli. L’attrice romana ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare i motivi per cui non ha avuto bambini.

“Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata.

Dobbiamo essere felici di quello che abbiamo, osserva. Penso che nella vita si scelga dove si vuole andare, io volevo essere autonoma, avere poca gente intorno, ma di grande qualità. Mi sono impegnata, con grinta e determinazione, e quello che non ho avuto è perché non l’ho voluto”.

– Sabrina Ferilli”

Sono queste le parole pubblicate in un lungo post, condiviso meno di un mese fa, sui profili ufficiali social del programma di Rai Tre Che Tempo che fa.

Il destino

Durante l’intervista di Fabio Fazio, Sabrina Ferilli ha specificato che, il fatto di non aver avuto figli, lo ha accettato come un segno del destino. Tuttavia non si è lasciata abbattere da questo. Come lei stessa ha confermato nella sua vita, ha sempre ragionato su quello che più desiderava, compiendo a volte delle scelte azzardate ma volte ad ottenere quello che le interessava.

La Ferilli ha un carattere forte ed è questo il suo punto di forza. Non è una persona che tende a confrontare il suo percorso di vita con quello degli altri.