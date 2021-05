Lorella Cuccarini, così ha scoperto di essere malata | Il dramma dietro il sorriso

Energia ed esplosività ma anche coraggio e resilienza: ecco la malattia che ha dovuto affrontare Lorella Cuccarini.

Conduttrice televisiva, ballerina, cantante, attrice, Lorella Cuccarini è un’icona della televisione italiana. Apparsa per la prima volta sul piccolo schermo all’età di 12 anni in una puntata del varietà Ma che sera, condotto da Raffaella Carrà, la sua è stata una carriera costellata di successi, che l’hanno portata oggi a ricoprire il ruolo di coach nel noto talent show di Canale 5 Amici, condotto da Maria De Filippi. Eppure, nonostante i numerosi traguardi raggiunti, nel corso della sua vita Lorella Cuccarini ha dovuti fare i conti anche con momenti molto difficili, come quello in cui le è stata diagnosticata una brutta malattia.

La diagnosi nel 2002

Siamo nell’anno 2002 quando a Lorella Cuccarini viene diagnosticato un cancro “Una visione della vita che va in frantumi… Da allora vivo senza tiroide”, ha raccontato la showgirl. In un’intervista di qualche tempo fa, l’insegnante di Amici ha ricordato quel periodo: “Dimagrivo ogni giorno di più. Ero nervosa e inquieta… Poi lo specialista endocrinologo e la sua sentenza: “Neoplasia”. Tumore”.

Il cancro alla tiroide

Una diagnosi che l’ha sconvolta non poco: “Io sono una donna calma, ma da un po’ tutto mi agita, anche questa visita. E ho perso la solita voglia di fare, di essere sempre in movimento. Mi dicevo, fino a quella visita: “Lorella, non ti preoccupare, questo è un periodo di lavoro intenso, sei sotto pressione e lo stress non perdona”. Mi ripetevo: “È tutta colpa della fatica”. Per questo non avevo dato troppo peso al leggero rigonfiamento sulla gola, a cui ora il dottore dà un nome che non avevo mai creduto di dover sentire, riferito a me: tumore”.

L’intervento chirurgico di asportazione

Per fortuna si trattava di un nodulo benigno, ma le cure farmacologiche non si sono rivelate efficaci. Così, Lorella Cuccarini è stata costretta a subire un’operazione: “Il medico mi parla di un intervento chirurgico, una tiroidectomia, cioè l’asportazione di tutta la tiroide. È la cura più drastica, ma anche quella con le migliori probabilità di successo. Scelgo senza indugio di farmi operare”. Una scelta che si è rivelata vincente e che le ha permesso di riprendere in mano la sua vita.

Il periodo dopo l’operazione

Il periodo di recupero, comunque, non è stato per niente facile. Lorella Cuccarini ha dovuto seguire una dieta rigida per recuperare il peso-forma perso in seguito all’asportazione della tiroide. Ancora oggi deve assumere ogni giorno un farmaco, la L-tiroxina sodica, ma per fortuna non ha più nessuno dei disturbi che aveva riscontrato all’inizio della malattia. La paura che possa tornare, però, non è andata via del tutto: “Ogni tanto sento ancora crescere dentro di me la preoccupazione che il nodulo abbia lasciato qualcosa nel mio corpo. Per questo mi sottopongo ai controlli ogni due o tre mesi. So che la malattia non è ereditaria, quindi sono tranquilla per i miei figli”. E sicuramente sono tranquilli anche i suoi fan che possono vederla ancora protagonista sul piccolo schermo con il suo inconfondibile sorriso.