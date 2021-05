Pierfrancesco Favino: la compagna è una collega molto famosa | Ecco chi è

Attore italiano tra i più apprezzati della scena contemporanea, Pierfrancesco Favino è legato ad una collega molto famosa: sapete di chi si tratta?

Classe 1969, Pierfrancesco Favino ha conosciuto il grande successo nel 2001, grazie al film L’Ultimo Bacio di Gabriele Muccino. Da quel momento la sua carriera è stata in continua ascesa: l’attore di origini romane ha lavorato con registi nazionali ed internazionali, fino a ricevere la consacrazione con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2018 accanto a Claudio Baglioni.

Attore tra i più ambiti del momento, Favino resta un uomo concreto, fedele e attaccato alle origini e, in particolar modo, alla compagna Anna Ferzetti. Il loro amore dura da quasi vent’anni e lei è un nome molto conosciuto nell’ambito cinematografico. Spesso rimasta nell’ombra rispetto al fidanzato, la Ferzetti ha lavorato con grandi nomi del cinema e della televisione ricevendo una candidatura per il David di Donatello ed una per il Nastro d’argento.

Chi è la compagna di Pierfrancesco Favino?

Classe 1982, Anna Ferzetti è originaria di Roma e ha iniziato a respirare cinema già in famiglia: figlia dell’attore Gabriele Ferzetti, ha iniziato a lavorare sul piccolo schermo in occasione del film Gino Bartali – L’intramontabile di cui è stato protagonista il marito Favino.

Dopo gli studi presso una scuola tedesca, ha deciso di ampliare gli orizzonti trasferendosi a Londra, salvo poi fare rientro in Italia agli inizi del 2000.

Da quel momento è iniziata la sua carriera come attrice: ha lavorato con artisti nazionali ed internazionali distinguendosi per classe e talento.

Spesso indicata come la “compagna di”, Anna Ferzetti non ha mai fatto mistero della grande stima che nutre nei confronti di Favino.

“Pierfrancesco è stato il mio primo fan. Mi ha spinto lui a fare l’attrice, dopo la nascita di Greta (la primogenita, ndr) – ha raccontato la Ferzetti in una intervista per Vanity Fair – . Anche papà (Gabriele Ferzetti, ndr) in fondo era contento, però non l’avrebbe mai ammesso”.

Pierfrancesco Favino e l’amore per Anna Ferzetti

Legati da quasi venti anni, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti hanno optato per la convivenza solo poco dopo la nascita della primogenita Greta.

“Ci vediamo poco, e ogni volta è una gioia ritrovarsi. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza – aveva detto lei – . Abbiamo vissuto in due case fino ad alcuni mesi dopo la nascita di Greta, la nostra primogenita. Erano due appartamenti nello stesso palazzo”.

“Ci abbiamo messo un po’ a passare alla convivenza, ad allineare i percorsi. Pierfrancesco ha 13 anni più di me, viene da una famiglia tradizionale”, ha spiegato ancora la Ferzetti che ha conosciuto Favino in occasione di una festa.

“Eravamo a una festa. Lui mi ha pestato il piede. Abbiamo iniziato a chiacchierare e non ci siamo fermati più – aveva rivelato l’attrice, snocciolando anche alcuni segreti su Pierfrancesco – . In privato lo chiamo Picchio. È paziente, amorevole, dolce, sensibile, bello e malinconico. Fa crepare dal ridere ed è un papà presente”.