Avete visto il nuovo yacht di Roberto Cavalli? Sembra la barca di un supereroe

Roberto Cavalli è indubbiamente una delle personalità più note e esposte del nostro paese. Conosciuto in tutto il mondo grazie alla sua casa di moda è anche noto per essere un grande appassionato di yacht. Scopriamo di più su questo suo interesse.

Nato nel novembre del 1940, Roberto dopo aver studiato all’istituto statale d’arte di Firenze si è subito dedicato alla moda, in particolare studiando dei procedimenti di stampa su pelle. Le prime case di moda ad interessarsi ai suoi lavori furono Hermes e Pierre Cardin. Nel 1970 presenterà a Parigi la prima collezione con il suo nome. Da allora il suo percorso, tra alti e bassi non si è mai fermato fino a portarlo alla consacrazione e al successo internazionale.

Il nuovo yacht di Roberto Cavalli

Oltre alla passione per il suo lavoro e per la moda, Cavalli ha sempre avuto un grande amore per gli yacht, arrivando ad acquistarne alcuni che non sono mai passati inosservati. In particolare recentemente per lo stilista è arrivato un nuovo gioiellino, l’M/Y Freedom di 28 metri, costruito a Cerri Cantieri Navali e disegnato dal designer Tommaso Spadolini. Secondo le indiscrezioni, Cavalli rivolgendosi a Spadolini per la realizzazione dell’imbarcazione sembra che abbia affermato: “Fammi una barca che Batman vorrebbe timonare!”, e in effetti il risultato finale è fedele a queste parole.

Caratteristiche tecniche

Freedom è uno yacht di colore nero, molto elegante con linee accattivanti e realizzato in modo da essere molto facile da timonare. Inoltre si tratta di un mezzo molto potente dotato di tre motori e una struttura molto leggera realizzata in fibra di carbonio. Grazie a queste caratteristiche l’imbarcazione è in grado di raggiungere tranquillamente i 40 nodi.

Gli interni dello yacht

Freedom è molto curato anche al suo interno. Infatti sembra che Roberto abbia attenzionato e scelto personalmente i materiali, le finiture e gli accessori optando per uno stile animalier. Inoltre la gestione degli spazi è stata realizzata in modo da essere confortevole, con pochi gradini, ventilazione naturale e soprattutto una vista completa sul mare.