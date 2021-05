Amici, Tancredi e il padre famoso: ecco chi è e cosa fa

Una famiglia che vive di arte: ecco chi è il padre di Tancredi, il giovane cantante di Amici.

Entrato nella scuola di Amici grazie alla sfida contro Evandro, Tancredi ha subito conquistato tutti con il suo singolo “Las Vegas”, ad oggi certificato disco d’oro. Protagonista di un grande percorso di crescita all’interno del talent show di Canale 5, il giovane cantante è riuscito a distinguersi per le sue ottime doti di paroliere e per la sua personalità, timida e sensibile nel privato, carismatica e affascinante sul palco. Appena fuori dalla scuola di Amici, l’artista è riuscito a stringere un contratto con la nota etichetta discografica Warner Music e il 14 maggio pubblicato il suo primo EP “Iride”.

Tancredi e il rapporto con la famiglia

Ho iniziato per gioco a scrivere i primi testi per farli sentire ai miei amici e farci due risate insieme. Ho continuato a farlo per distrarmi e sfogarmi quando a casa mia madre smattava e io andavo male a scuola. Ho visto persone che neanche mi conoscono ascoltare le mie canzoni dicendomi: “Tu ce la puoi fare”.

Sono queste alcune delle parole che si leggono sul profilo Instagram di Tancredi e che hanno fatto intravedere ai fan un passato familiare forse difficile. Un sentore che è stato in parte confermato durante il serale di Amici. “Sono figlio di mio padre e delle mie scelte, sono figlio di mia madre e delle sue scelte”, aveva cantato Tancredi nel corso di una puntata, componendo alcune barre sul brano “Figli delle stelle”.

Le parole di Maria De Filippi ad Amici

Parole che hanno colpito il pubblico e soprattutto la conduttrice Maria De Filippi, che ha sottolineato: “Ci tenevi a queste barre Tancredi? Mia aveva colpito quella frase. Non ti voglio chiedere niente né di tua madre, né di tuo padre. Chiedevo solo se ci tenevi a quelle barre per questo motivo. Avevo colto la differenza, e forse era per aver deciso di scriverla, solo questo”. Tancredi ha preferito non aggiungere altro, chiudendosi nella sua nota riservatezza. Tuttavia, i fan hanno continuato ad indagare e hanno scoperto qualcosa in più sui genitori dell’artista.

Chi è il padre di Tancredi

La famiglia di Tancredi è una famiglia che vive di arte. La madre è attiva nel campo della pittura, mentre il padre è nientepopodimeno che il direttore creativo della Maison Armani. Geloso della sua vita privata al pari del figlio, di Alberto Cantù Rajnoldi non si sa molto di più di quello che si riesce a reperire sui social network.

La carriera di Alberto Cantù Rajnoldi

Il padre di Tancredi ha alle spalle gli studi come fashion designer presso l’Istituto Marangoni di Milano (dal 1984 al 1988), nella stessa città in cui vive e da cui sarebbe ha preso il via la sua fortunata carriera. Tra il 1990 e il 1994, Alberto Cantù Rajnoldi ha lavorato come fashion designer jersey and knitwear per la Yagi & co.ltd, per poi entrare nel team della celebre casa di moda nel 1995. Qui si è occupato di abbigliamento maschile e ad oggi ricopre il ruolo di design & creative director. Si tratta di ben 25 anni di storia con Armani: un traguardo notevole!