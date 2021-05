Simone Corrente, da volto di Distretto di Polizia alla sparizione: ecco oggi cosa fa

Ricordate Simone Corrente? Per diverso tempo l’attore è stato uno dei volti più amati della serie tv Distretto di Polizia, poi si sono perse le sue tracce. Ecco cosa fa e dove vive oggi.

Uno dei belli del piccolo schermo italiano di cui attualmente si sa poco o nulla: stiamo parlando di Simone Corrente, attore amatissimo che ha cambiato totalmente vita.

Prima di scoprire che fine ha fatto Simone Corrente, ripercorriamo insieme i momenti salienti della sua carriera, divisa tra moda e recitazione.

Simone Corrente: gli inizi nella moda e il successo in tv e al cinema

Simone Corrente è nato a Roma il 28 ottobre 1975 e alla sua città è rimasto sempre fortemente legato, anche se la vita, come scopriremo, lo ha portato da tutta altra parte. La sua carriera è stata ricca di successi e personaggi che hanno lasciato il segno nella memoria dei telespettatori.

Proprio dal settore della moda comincia la grande avventura di Simone nel mondo dello spettacolo. Prima di diventare a tutti gli effetti un attore, Corrente ha partecipato ad una serie di fotoromanzi ed ha lavorato come testimonial in alcuni spot. Il suo primo impegno sul grande schermo arriva verso la fine degli anni Novanta, con la fiction “Cuori in campo”. Ma il successo è arrivato solo qualche anno più tardi: Simone Corrente è diventato uno degli attori di seguitissime serie tv più amato dal pubblico italiano.

Lo ricordiamo ancora molto giovane in “Un medico in famiglia”, dove ha interpretato il ruolo del fidanzato problematico di Maria Martini. Ma il ruolo principale per il quale viene ricordato ancora oggi è quello di “Luca Benvenuto” in “Distretto di Polizia”, dove ha recitato accanto ad attori del calibro di Lorenzo Flaherty.

Il set fu galeotto: in quell’occasione Simone ha conosciuto Giulia Bevilacqua e i due hanno intrapreso una relazione sentimentale che è però terminata qualche tempo dopo. Dopo “Distretto di Polizia” l’attore ha ricoperto anche diversi ruoli sul grande schermo. Lo ricordiamo in una pellicola del 2006, intitolata “The Torturer” e diretta dal regista italiano Lamberto Bava, e nel film di Claudio Fragasso, il celebre “Milano Palermo – Il ritorno”.

La nuova vita dell’ex attore di Distretto di Polizia

La sua ultima apparizione sul set risale al 2007, con la partecipazione alla miniserie “Senza via d’uscita – Un amore spezzato”, con la regia di Giorgio Serafini. Lo abbiamo ritrovato successivamente sul piccolo schermo nel 2012, all’interno del programma “I menu di Benedetta”, mentre l’anno dopo è stato inserito nel cast del talent show “Altrimenti ci arrabbiamo”, in onda su Rai Uno e presentato da Milly Carlucci.

Simone è poi lentamente uscito di scena e sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto. Dal 2016 si è trasferito fuori dall’Italia, per la precisione in Indonesia: qui ha aperto un ristorante di cucina giapponese che gestisce ancora con molto successo. Fuori dall’Italia ha anche incontrato l’amore: si è sposato a Byron Bay, una località balneare dell’Australia, con una donna originaria proprio di questo incantevole luogo.